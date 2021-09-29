Çocuğu Olanlara Müjde, PTT üzerinden yapılacak ödemelerde son dakika gelişmesi, Tam 8540 TL veriliyor: İŞKUR tarafından devletin çocuklar için yapacağı destek için müjdeli haberin duyurusu yapıldı. Küçük yaşlardaki çocukları olan annelere özel nakdi destek verileceği belirtildi. Başvurular oldukça kolay bir şekilde yapılacak olmasının yanı sıra birden fazla anne yararlanabilecektir. 2021 yılı itibariyle başlatılmış olan uygulama ile birlikte 95 TL gibi tutarda hemen her gün destek sağlanacağı gündeme geldi.

Sağlanacak destek ile birlikte anneler aylık olarak toplamda 2.870 TL gibi bir tutarda fayda sağlayabileceği belirtildi. Söz konusu uygulama 3 ay süre ile birlikte tekrar ederek 8.540 TL bir tutarda ödeme yapılacak. Çalışamayan anneler için İŞKUR tarafından nakit destek imkanı sunuluyor. Çocuk desteği alabilmek için devlete başvuru gerçekleştiren annelere özel bu avantaj ile birlikte, aile bütçesine de doğrudan destek sağlamak adına oldukça önemli bir konumda yer alıyor.

Yapılacak ödemelerin ise 3 aylık bir süreç içerisine yayılarak yapılacağı İŞKUR tarafından belirtildi. Her anne 3 ay sonrasında toplam da 8.540 TL ödemenin sahibi oluyor. Bu söz konusu fırsattan fayda sağlamak isteyen annelerin başvuruları ise çok rahat şekilde yapılabilmektedir.

Anneye Doğrum Yardımı Yapılacak

İŞKUR tarafından desteklenen proje kapsamında çocuk desteği imkanından kayıtlarınızı gerçekleştirdikten sonra sizlerde sahip olma şansını elde edebilirsiniz. Herhangi bir işte çalışmayan ve 0 ila 15 yaş arasında çocuk sahibi olan annelerin kapsama alındığı belirtiliyor. Anne projesi ile birlikte gerçekleştirilen kurslar dahilinde birden fazla kadına istihdam imkanı sunuluyor.

Çocuk Parası Başvurusu Nereye Yapılır?

Anne Projesi’nden fayda sağlayabilmek için gereken İŞKUR İl Müdürlüğü’ne doğrudan başvuruların yapılmasıdır. Diğer yandan İŞKUR kaydınızın bulunması ve işsiz bir birey olunması, İşbaşı eğitim uygulaması kapsamında başvuruda bulunulması, başvuru gerçekleştirilen tarihi takip eden 3 aylık süre öncesinde herhangi bir çalışma kaydının bulunmaması, emekli olunmaması, işverenin eşi ve ya yakın dereceden akrabası olmamak ile başvuru tarihi öncesindeki bir aylık sürede emeklilik ya da malüllük priminin alınmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlamanız halinde proje kapsamındaki onay sürecinden geçilebilmektedir. Başvuruların ise bizzat yapılması talep edilmektedir.