Akbank Hesap Sahiplerine Özel 10.000 TL Tutarına Kadar Ödeme Yapılıyor, Başvuruyla Talep Edebilirsiniz: Akbank hesap sahiplerine özel 10 bin TL’ye kadar bir ödeme gerçekleştiriyor. Akbank hesap sahibiyseniz 10 bin TL tutarına kadar ödemenizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Akbank tarafından acil nakit ihtiyacı olanlar için kampanya düzenledi. Söz konusu kampanya dahilinde 10 bin TL tutarında 36 ay vadeli düşük faiz oranından kredi alma imkanı sunuyor.

Akbank’a ait resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarınca gerçekleştirilen duyuruda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin gerekli şartlara sahip olması ve kredi notu yeterli olması halinde 10 bin TL krediden faydalanabilecek. 10 bin TL tutarındaki krediyi hesaba aktarmaktan yanaysanız öncelikli olarak bir Akbank müşterisi olmanız gerekiyor.

Akbank Müşterileri İçin 10.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank hesap sahibi olanlar 10 bin TL tutarına kadar kredi başvurusunu yerine getirmeyi düşünüyor ise ödenecek ilk taksitini 3 ay ertelemeli şekilde Akbank direkt uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilir. Akbank direkt uygulaması ile gerçekleştirilecek kredi başvurularının sonuçları hızlı bir şekilde alınmaktadır. Onay alan kredi tutarı kadar Akbank hesabınıza aktarım yapılacaktır. Akbank direkt uygulaması aracılığı ile yapılan kredi başvuruları daha hızlı sonuç vermesinin yanı sıra kredi kullanımı konusunda oldukça düşük faiz oranlarından ve masrafsız kredi imkanlarıyla destek sağlayıcı bir rol üstlenmektedir.

Akbank Üzerinden SMS ile Başvuru Yapılabiliyor

İnternet bankacılığı kullanmayan Akbank müşterileri ise SMS yolu ile başvurularını yapabilecektir. Böylelikle kredi onayı konusunda gerekli onayın alınıp alınmadığını da görmüş olacaklardır. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapabilmek için Kredi yazarak bir boşluk bırakıp ardından T.C. Kimlik Numarası yazıp mesajınızı 4425 e göndermelisiniz. Mevcut SMS iletilmesinin ardından gerekli olan sonuç sizlere hızlı olarak verilmektedir. Eğer kredi onay alması halinde belirtilen tutar kredi hesabınıza aktarılması adına izlenecek yol belirtilecektir. Akbank şubelerini kullanarak da ATM ile dilediğiniz zaman diliminde kredi başvurusu yapabilme imkanına sahipsiniz.

444 25 25 çağrı merkez numarasını arayan müşteriler Kredi hakkındaki tüm detaylar ile birlikte faiz oranları hakkında bilgi alabilmektedir. 10 bin TL tutarına kadar 36 ay vadeli şekilde verilecek olan kredilerin ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli şekilde yapılabilmektedir.