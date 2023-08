Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle anneleri desteklemek üzere tasarlanmış bir dizi sosyal yardım ödemesi sağlamaktadır. Bu destek, sosyal devlet kavramının gereği olarak büyük önem taşımaktadır. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların sayısı artmaya devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca kişiye ödeme yapıyor.

Aile Bakanlığı annelere hem düzenli hem de tek seferlik sosyal yardım ödemeleri sunuyor. Yardımın türü ve sıklığına ilişkin karar, her bireyin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Bakanlık, sosyal yardıma ihtiyaç duyulmasının ardındaki nedenleri göz önünde bulundurarak, sağlanan desteğin annelerin karşılaştığı benzersiz zorlukları ele alacak şekilde uyarlanmasını sağlar. Son olarak Bakanlık çocuğu olan kadınlara yeni bir destek açıkladı. İşte detaylar.

ÇOCUK BAŞINA ÖDEME

Aile Bakanlığı, çocuklarının doğumundan sonra annelere destek sağlamak üzere bir program uygulamaya koymuştur. Bu girişim, ekonomik durumlarına bakılmaksızın tüm annelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında her doğum için küçük destek ödemeleri yapılmaktadır. Programda ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve sonraki her çocuk için 600 TL tahsis edilmektedir. Bu ödemeler her çocuk için bir kereye mahsus verilmektedir.

Yeni doğan bebeği olan aileler, bebeklerinin bakımında önemli masraflarla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca, bir ailenin 0-2 yaş arasında iki çocuğu varsa, bu masraflar katlanmaktadır. Bu gibi durumlarda Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardım sağlıyor. Bu çerçevede annelere aylık 400 TL ve her iki ayda bir 800 TL ek ödeme yapılıyor.

TOPLAM 3.800 TL ÖDEME

Ayrıca devlet, sosyal güvencesi olmayan ve çocuk sahibi olmayı bekleyen hamile kadınlara da çeşitli yardımlar sunmaktadır. Bu kadınlar hamilelikleri boyunca aylık 200 TL ve çocuk için aylık 100 TL daha almaya hak kazanmaktadır. Ayrıca doğumun hastanede gerçekleşmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere 500 TL ödeme yapılmaktadır. Doğumu takiben anneler iki ay boyunca ayda 300 TL alabilmekte ve toplam destek tutarı 3.800 TL'ye ulaşmaktadır.