PTT üzerinden aylık 200 TL, tek seferlik 500 TL ödemeler aktif edildi! Çocuğu olan ailelere para yardımı! Bu ödemeler aracılığıyla ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerini kolay bir şekilde yapmalarını hedefliyor. Destek ödemesi sadece 18 yaş üstü aile bireyi için aktif ediliyor. Şartlı sağlık yardımı 0-6 yaş arası çocuklar ve hamileleri kapsıyor. Başvuru için T.C Kimlik Kartı yeterli oluyor.

Çocuğu olan ailelere para yardımı! PTT üzerinden aylık 200 TL, tek seferlik 500 TL ödemeler aktif edildi. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında her zaman olduğu gibi devlet oluyor. Devlet vatandaşa şartlı sağlık yardımları kapsamında sağlık ve gebelik ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler aracılığıyla doğan çocukların sağlık kontrollerinin rahat bir şekilde yapılması amaçlanıyor. Şartlı sağlık yardımı ödeme şartları da belli oldu.

100 TL'DEN BAŞLIYOR

Çocuk için aylık 100 TL veriliyor. Gebelik döneminde aylık 200 TL destek sağlanıyor. Öte yandan doğumun hastanede gerçekleşmesi durumunda tek seferlik 500 TL ödeniyor. Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 300 TL para yatırılıyor.

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI SAĞLANIYOR

Bu ödemeler aracılığıyla ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerini kolay bir şekilde yapmalarını hedefliyor.

KİMLERE ÖDENİR?

Destek ödemesi sadece 18 yaş üstü aile bireyi için aktif ediliyor. Şartlı sağlık yardımı 0-6 yaş arası çocuklar ve hamileleri kapsıyor. Başvuru için T.C Kimlik Kartı yeterli oluyor.

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