Çocuğu Olan ailelere Her Ay Para Yatırılacak, Ek Ödeme Müjdesi Şimdi Geldi. Sosyal devlet ilkeleri gereğince bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç sahibi yurttaşlar yardım arıyor. Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilişkin sunmuş olduğu aynı ve nakdi destekler aracılığı ile yaşam kalitelerinin yükseltilebilmesi hedefleniyor. Özellikle de dar gelirli kategorisinde bulunan vatandaşların temel gereksinimlerinden konaklama ve diğer bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin SED ödemedir yapılıyor.

SED Yardımı Nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşama geçirilmiş olan bir sosyal yardım projesidir. Bu projenin tam adı ise sosyal ve ekonomik hizmet desteği şeklinde biliniyor. Bu yardım, özellikle de çocukların temel ihtiyaçlarının en düşük seviyede dahi yerine getirilmesi açısından hayata geçirilmiş bir projedir. Sosyal ve ekonomik hizmet desteği özellikle de çocukların daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ortam içerisinde yaşamlarını sürdürmesi açısından verilmektedir.

Bu Yardımlardan Kimler Faydalanabilir?

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakımlı yapılan fakat destek sunulması durumunda aile ya da yakını olan kişiler ile kalabilme avantajına sahip olan çocuklar, bu yardımlardan faydalanabilir.

SED Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulmakta olan bir proje kapsamında ailelerin faydalanabilmeleri açısından ilde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerine kadar Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüklerine şahsen müracaat işlemlerinin yapılması gerekir. Başvuru işlemleri esnasında başvuru dilekçesi, TC kimlik numarası beyanı ile gereklilik olması halinde sağlık raporu ve öğrenci belgesi gibi evrakların ibraz edilmesi gerekir.