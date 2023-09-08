Türkiye'de artan hayat pahalılığı karşısında, giderek daha fazla sayıda vatandaş ekonomik açıdan zor koşullar altında kalmaktadır. Bir ailenin geçimini sağlamanın yükü her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Pazartesi günü yeni okul yılının başlamasıyla birlikte, aileler kendilerini daha fazla mali zorluğa hazırlıyor.

Tam da bu ortamda Bakan'ın, özellikle zor koşullarla karşı karşıya olan ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir sosyal destek girişimini duyurmasıyla bir umut ışığı belirdi. İşte destek ödemeleri ile alakalı son alınan bilgiler.

EĞİTİM YARDIMLARI BELLİ OLDU

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik yardımların hayati rolünü vurgulayarak, onların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynakları seferber etme konusundaki kararlılığı ifade etti. Çocukların geleceğin temel taşı olduğunu ve onlara gerekli desteği sağlamanın herkesin görevi olduğunu belirten Bakan, “Bu amaçla, ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi ve eğitime erişimi sağlamayı amaçlayan çeşitli sosyal yardım programlarını hayata geçirdik.

Türkiye Aile Destek Programı Çocuk Bileşeni, Şartlı Eğitim Yardımı, Eğitim Materyali Yardımı ve benzeri girişimlerle çocuklara ekonomik destek sağlıyoruz. Ayrıca SYD vakıfları ile iş birliği yaparak, özellikle sosyal yardım alan haneleri hedefleyerek, eğitim öğretim yılı öncesinde dönemsel paylar aktarıyoruz. Bu iş birliği ile çocukların eğitim masraflarını azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Türkiye Aile Destek Programı, ailelere sahip oldukları çocuk sayısına göre destek sunan Çocuk Bileşenini kapsamaktadır. Aylık destek miktarı 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor.

Buna ek olarak, Aile Bakanlığı desteğini Şartlı Eğitim Yardımı programı aracılığıyla genişletmektedir. Bu girişim kapsamında, ilköğretime devam eden erkek öğrenciler ayda 90 TL, kız öğrenciler ise 100 TL almaktadır. Benzer şekilde, ortaöğretime devam eden erkek öğrenciler ayda 130 TL, kız öğrenciler ise 150 TL almaktadır. Bu da demek oluyor ki okula devam eden üç çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Aile Bakanlığı tarafından aylık yaklaşık 1.000 TL nakit desteği sağlanmaktadır.