Yalancı Dizisi Tanıtım Sahneleri Büyüledi!

Süreç Film imzalı olarak ekran hayatına başlayacak olan Yalancı dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Show TV ekranlarında yayına getirilecek olan projenin ilk sahnesi izleyici beğenisine sunuldu. Burçin Terzioğlu'nun Deniz karakterine hayat vereceği ve Salih Bademci'nin Mehmet Emir karakterini canlandıracağı öğrenildi. Yayınlanan sahneden ikilinin birlikte geçirdikleri akşam hakkında kendilerini ifade etmeye çalıştıkları görülürken diyaloglar da dikkat çekici nitelikte oldu.

Yayın hayatına başlamadan bile yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Yalancı dizisi, usta isimleri kadrosuna bulunuyor. 17 Eylül Cuma gününde ilk bölümünü yayına getirecek olan dizi, büyük ses getirdi. Ön izleme sahnesinde Deniz karakterinin yaşadıkları konu edinilirken cinsel saldırıya uğradığını anlatan Deniz karşısındakileri ise inandıramadı.

Birinci bölümün ön tanıtım videosunda Deniz karakterinin “Tecavüz ettiğine inanmanız için bana ne kadar zarar vermesi gerekiyor?” şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti. İsyan eden karaktere karşılık olarak ise Salih Bademci tarafından hayat verilen Mehmet Emir iftiraya uğradığını öne sürdü. İki tarafın da sözleri akıllarda soru işareti oluştururken yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.

Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer yaparken senaryo ise Yazıhane tarafından kaleme alındı. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu Hazal Türesan, Salih Bademci, Şahin Irmak ve Cemal Toktaş bulunmakta. Bunun yanı sıra, İmer Özgün, Serkan Tınmaz, Murat Kılıç, Fatih Berk Şahin, Efsane Odağ, Emir Çubukçu, Ozan Ayhan, Öyküsu Özyürek, Gizem Erman Soysaldı, Doğa Karakaş, Mesut Yılmaz, Özgür Şahin ve Sema Çeyrekbaşı gibi oyuncular da bulunuyor.

Deniz ile Mehmet Emir geçirdikleri geceyi farklı şekillerde anlatır ve gerçeğin öğrenilmesi zaman alır. İkilinin de yapması gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamak olacaktır. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Yalancı isimli dizi 17 Eylül Cuma gününde Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.