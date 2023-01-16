17 Ocak 2023 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç ve yükselen Koçlar 17 Ocak 2023 tarihinde sevdikleri insanlar ve arkadaşları ile ilgili mevcut davranışlarını değiştirebilir. Burç sahipleri ilk başta iyileştirici ve olumlu sohbetler yaparak hoşlandıkları insanlarla vakit geçirmek adına bolca fırsat bulacak fakat günün ilerleyen saatlerinde ise aralarında iyi bağ bulunan insanlar ile duygusal çatışmalar yaşanacaktır. Yanlış bir iletişim ya da bir fikir farklılığı tartışmaları kışkırtabilir ve bu sebeple taraflar birbirlerini dinlemek yerine savunmaya geçmeyi daha kolay bulabilir. Bu durumu kibar bir şekilde koordine etmek ve karşı tarafa dinlemek için dönüştürmeniz gerekmektedir.

Boğa ve yükselen boğalar 17 Ocak 2023 tarihinde sevdikleri insanlar ile çalışmayı ve iş hayatlarında başarılı olmayı zor bir durum olarak görebilir. İster birinin taşınmasına yardım edin ister işyerinize katılın ya da ister başka bir grup projesi tamamlayın burç sahiplere başta her şeyin yolunda gittiğini fark edecektir. Fakat daha sonra grup içerisinde bazı problemler ortaya çıkabilir ve oluşacak bir plan herkesin başa dönmesine sebep olabilir.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 17 Ocak 2023 tarihinde çatışan görüşler ile gündemde yer alabilir ve çok farklı yaş aralıklarına sahip olan insanlar ile zaman geçirebilir. Her ne kadar o insanlar ile iyi anlaşıyor gibi görünse de bu sahipleri farklı bir kuşağın üyesidir. Yeni günde tartışmayı körüklemek yerine problemi arabuluculuk yapmak ise daha akıllıca bir çözüm yolu olacaktır.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 17 Ocak 2023 tarihinde uzun süreli iletişimlerin ve ilişkilerin daha fazla sahiplenici olduğunu düşünecektir. Aileleri ve arkadaşları arasında kendilerine yakın olan iki insan ile ilgili bir anlaşmazlığa şahitlik yapabilecek olan burç sahipleri seçim yapmakta ise zorlanacaktır. Burç sahipleri seçim yapmak yerine herkese eşit bir şekilde sevgilerini göstermenin bir yolunu bulmaya çalışmalıdır.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 17 Ocak 2023 tarihinde arkadaşlarını korumak isteyecek ve onların gittiği yanlış yönleri değiştirmeye çalışacaktır.

Başak burcu ve yükselen başaklar 17 Ocak 2023 tarihinde pek çok konu ile ilgili tereddüt yaşayabilir ve nasıl hareket edeceklerini anlamakta zorluk çekebilir. Etraflarında yapmaları gereken çok iş bulunan burç sahipleri diğer insanlardan yardım istemelidir ve bu şekilde başakların ve yükselen başakların güçleri daha kolay bir şekilde bitecektir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 17 Ocak 2023 tarihinde kendilerini yalnız bırakmak isteyebilir fakat bu durum onlar için bir tuzak olacaktır. Yeni günde terazi burçları ve yükselen terazileri için tavsiye edilen durum arkadaşları ile beraber vakit geçirmeleri, sinemaya tiyatroya gitmeleri ya da birlikte sohbet etmeleri olacaktır. Fakat onlar bunun yerine evde tek başlarına yalnız vakit geçirmek isteyebilir ve bu durum sonunda kendi fikirleriyle baş başa kalarak zorlu bir süreç yaşayabilir. Teraziler yeni günde arkadaşlarının sözlerini dinlemeli ve onlarla birlikte yeni bir gün geçirmelidir.