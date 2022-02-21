Büyükçekmece'de Kan Davası Çatışması Korkuttu

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen dehşet verici olayda iki aile arasında silahlı bir kavga çıktığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Gündemde yer alan konu İstanbul Büyükçekmece'de iki aile arasında kan davası çatışması yaşanması ile ilgili çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Aralarında kan davası bulunduğu iddia edilen iki aile arasında silahlı kavga sokakta devam etti ve polis merkezinin önünde de gerçekleşti. Söz konusu saldırı anında polis merkezine kurşunun da isabet ettiği bilgisi gündemde yer alan detaylar arasında gösterildi.

Öğle saatlerinde yaşanan olay İstanbul Büyükçekmece'de meydana geldi ve silahlı kavga Muratçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Muratçeşme Mahallesi'nde yer alan bir cadde üzerinde silahlı kavga yaşanması çevrede bulunan vatandaşları da korkuttu. İddiaya göre 4 kişi, otomobilleri ile birlikte kan davalı olduğu aileye ait olan oto galerinin bulunduğu adrese geldi ve daha sonra kavga başladı. Karşısında husumetlilerini gören oto galerinin sahiplerinden biri ise tabanca ile havaya ateş açarak vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Polis ekipleri çevrede bulunan vatandaşların yapmış olduğu ihbar üzerine Büyükçekmece'de olay yerine geldi ve iki aile arasında çıkan kavga durdurulmaya çalışıldı.

Vatandaşların otomobilleri ile olay yerine geldiği ve çıkan silahlı kavga sonrasında olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği bilgisi öğrenildi. Çalışma yapan polis ekipleri daha sonra ateş eden kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü ve çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası o anları kayıt altına aldı.

Büyükçekmece'de bulunan polis merkezinin önünde kan davalısı oldukları ailenin bulunduğunu duyan diğer taraf ise bölgeye geldi ve karakol önünde iki aile birbirinden yeniden saldırıda bulundu. Aracın içinden ateş açıp kaçan bir taraf gündemde yer aldı. Kurşunların polis merkezine isabet ettiği öğrenildi ve şans eseri yaralananın olmadığı bilgisi açıklandı. Bunun yanı sıra polis ekipleri tarafından saldırganların da kısa süre içerisinde yakalandığı ve 4 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.