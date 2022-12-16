14 Milyon Emekli İçin Beklenen Karar Açıklandı! Son Dakika Haberi Geldi! Emekliye Aralık Ayında "Yeni" Ödeme!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak, nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde kamu bankaları yapacak. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank gibi diğer kamu bankaları üzerinden de emekli maaş alan tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda ve ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlanacağı açıklandı.

Emekli maaşı alan vatandaşlara müjdeli haber olarak verilen baya bu kredileri kullanmak isteyen tüm emekli olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda da işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan kampanyalara katılabilmeniz için sizlerde emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapmanız istenmektedir.

BAŞVURU

Emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa hangi bankadan emekli maaşı alıyorlar ise o bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir.

Bankaların ayrıca ihtiyaç kredisi başvuru formunu, resmi internet sitesi üzerinden doldurup da kredi onayı alan tüm yemeklerde, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak bu bankalar üzerinden verilen emekli kredilerinden faydalanabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredi ödemelerinde uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. bankaların resmi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir, düşük limitlerde kredi onayı almanız durumunda banka şubelerine gitmeden hesaplarınıza bu ödemeleri alabilirsiniz.