Çin'in Mars'ta Sürdürülebilir Kolonizasyon Kurma Hedefi!

Çin'in Marsa sürdürülebilir bir kolonizasyon kurmak istemesi dünyanın gündeminde yer alan konular arasında yer aldı. Astronotları Mars'a hem götürmenin hem de güvenli bir şekilde geri getirmenin ve Kızıl Gezegen’de potansiyel olarak uzun vadeli olan bir varlık oluşturmanın yollarını arayan Çin, bu hedefi ile merak uyandırdı. 16 Haziran 2021 tarihinde Çarşamba gününde Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Küresel Uzay Araştırması Konferansı'nda açıklamalarda bulunan üst düzey bir Çinli uzay endüstrisi yetkilisi planlarını belirtmiş oldu.

Dünya genelinde merak uyandıran ve ilgi çeken konu ile ilgili olarak Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi Başkanı Wang Xiaojing, konferans izleyicileri ile önemli bilgileri paylaştı. Daha önce kaydedilen bir konuşma aracılığı ile Çin'in amacının Mars’a sürdürülebilir insan misyonları için en iyi seçenekleri araştırmak da olduğunu ifade eden Başkan, hedeflerini anlattı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi Başkanı Wang Xiaojing, Tiatwen- 1 Mars gezgini Zhurong'un yakın zamanda başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği inişe dikkat çekti. Akademi Başkanı bunun yanı sıra Çin'in 2029 senesinin başlarında başlatılması planlanan Mars örnek iade görevinin de ötesinde daha büyük planları olduğunu açıklayan konuşmalar gerçekleştirdi.

Mars'a yapılan yerinde kaynak kullanım testleri de dahil olmak üzere bu ve diğer belirtilmemiş robotik misyonlar ile ilgili bilgiler verildi. Bu konuya örnek olarak yüzeyin altından yeraltı suyunun çıkarılması ya da oksijen üretilmesi ve yörüngesel bir karakol ile başlamış olan ilk insan misyonları adına bir platform inşa edilmesinin amaçlandığı dile getirildi. Konuşmalarda gezegen yüzeyinde bir Mars üssünün inşaat edileceği belirtildi. Üçüncü ve son aşama hakkında da bilgiler paylaşıldı ve büyük ölçekli Dünya'dan Mars'a filo kaynakların kullanımı ile kolaylaştıran ve büyük ölçekli geliştirme ile bir “ekonosfer” oluşturmanın öngörüldüğü söylenildi.