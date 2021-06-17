Sinan Akçıl Dünya Kupası için Şarkı Hazırladığını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile beraber ikinci kez Bodrum tatiline çıktı ve muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Türkbükü'nde bir mekanın açılışına katılım gösteren çift, bu sırada kameralara yansıdı ve merak edilenlere yanıt verdi. Başarılı sanatçı Sinan Akçıl, Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırlığında olduğu haberini sevenleri ile paylaştı. Türkbükü'nde bulunan bir mekanın açılışına katılım gösteren gözde çift, gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirirken kendilerine sorulan soruları da yanıtladı. Hayranlarına müjdeli haberi veren şarkıcı Sinan Akçıl, Dünya Kupası için yeni bir şarkı hazırladığını belirtti. 39 yaşındaki popçu, maçlar sırasında şarkılar çalınacak diye çok korktuğunu da dile getirdi. Başarılı şarkıcı Sinan Akçıl ve ikinci kez nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı hakkında detaylı bilgiler ve konu ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

İkinci Kez Bodrum’a Giden Çift Açıklamalar Yaptı

Yaz sezonunda tatil için ikinci defa Bodrum'a giden ünlü çift gazetecilerin sorularını da yanıtladı ve hayranlarına bilgiler verdi. Ünlü şarkıcı, salgın sürecinde spor yapamadığını ve bu sebeple formunu kaybettiğini açıkladı. En kısa sürede hedefinin spora yeniden başlayıp fazlalıklarından kurtulmak olduğunu ifade eden Akçıl fit bir vücut ile denize gireceğini söylemişti.

Sinan Akçıl Rakiplerine Meydan Okudu!

Oldukça zorlu geçen bu süreçte sahneye çıkamamaları sebebiyle üzgün olduklarını ve konser yapmayı çok özlediğini dile getiren ünlü şarkıcı pandemi kısıtlamaları kalktığı zaman konserlerine başlayacağını söyledi. Bu sezonun konser rekorunu kırmak istediğini belirten Sinan Akçıl, bu şekilde rakiplerine de meydan okumuş oldu.

Önceki günlerde muhabirlere açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'ye de göndermede bulunmuştu. Yakın arkadaşı Mustafa Ceceli'nin sor yaptığını fakat kendisinin bu dönemde sporu bıraktığını açıklayan sanatçı, bugün soyunmama sebebinin Ceceli olduğunu belirtmişti.