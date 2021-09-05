Çin'in Bitcoin Madencileri Neden Teksas'a Taşınıyor?

Çin, Mayıs ayında bitcoin madenciliği ve ticaretine yönelik bir baskıyı duyurduğunda, Çinli kripto para madenciliği şirketi Poolin'in CEO'su Kevin Pan, ertesi gün ülkeyi terk etmek için uçağa bindi. Pan, BBC'ye verdiği demeçte, "Bir kez [ve] sonsuza dek taşınmaya karar verdik. [Bir daha asla geri dönmeyeceğiz" dedi.

Merkezi Hong Kong'da bulunan Poolin, faaliyetlerinin çoğu anakara Çin'de bulunan, dünyanın en büyük ikinci bitcoin madenciliği ağıdır. Ülke, küresel bitcoin madencilik gücünün yaklaşık %70'ine ev sahipliği yapıyordu, ta ki kısıtlama, bitcoin fiyatını bir kuyruk dönüşüne gönderene ve madencileri hazırlıksız yakalayana kadar.

Şimdi Çin'in "bitcoin mültecileri" komşu Kazakistan, Rusya veya Kuzey Amerika'da yeni bir ev bulmak için acilen çabalıyor, çünkü bitcoin madencileri için zaman kelimenin tam anlamıyla nakit. Poolin'in başkan yardımcısı Alejandro De La Torres, "[Bitcoin madenciliği] makineleri için yeni bir yer bulmamız gerekiyordu." Dedi. "Çünkü makinenin çalışmadığı her dakika para kazandırmıyor."

Bazılarının "Büyük Madencilik Göçü" dediği şeyde Poolin yöneticileri, yakın zamanda Amerika'nın vahşi vahşi batısının bir parçası olarak bilinen bir yere inen birçok bitcoin madencileri arasında: Austin, Teksas.

Bitcoin'ler fiziksel formu olmayan dijital bir para birimidir - var olurlar ve yalnızca çevrimiçi olarak değiştirilirler. Bir bilgisayar bir dizi karmaşık matematik problemini çözerek parayı 'mayınladığında' oluşturulurlar ve bilgisayarları çalıştıran bitcoin 'madencileri' para birimini bu şekilde kazanırlar. Bu çok fazla enerji gerektirir.

Ulusal sınırları aşan yeni bir para biçimi olarak, aynı zamanda çok fazla kafa karışıklığı ve hükümet kurallarına aykırı hareket etme potansiyeli var - bu nedenle bitcoin girişimcilerinin değer verdiği iki şey ucuz elektrik ve rahat bir düzenleyici ortamdır. Lone Star State, faturayı bir tişörte sığdırıyor.

Pan için, Teksas neredeyse anında ev gibi geldi. Gelişinden günler sonra, kendisine bir gün "helikopterden domuz avlamak" için kullanabileceğini söylediği bir AR-15 tüfeği verildi. Atış poligonları ve Teksas barbeküsü hoş geldiniz eğlencesi sağlarken, iş için yasal koruma, bitcoin madencileri için en büyük cazibe merkezidir. De La Torre, "Çin'de başımıza gelenler ABD'de olmayacak" diyor.

Teksas Valisi Greg Abbott, kripto para biriminin vokal destekçisi oldu. Haziran ayında tweet atarak "Bu oluyor! Teksas kripto lideri olacak" dedi. Aynı ay, Lone Star Eyaleti, Wyoming'den sonra ticaret hukukunda blok zinciri ve kripto para birimini tanıyan ikinci ABD eyaleti oldu ve kripto işletmelerinin eyalette faaliyet göstermesinin önünü açtı.