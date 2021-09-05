Pakistan İçin Taliban'ın Yükselişi Ne Anlama Geliyor?

Ülkenin Afganistan ile benzersiz bir ilişkisi var. 2.570 km'lik (1.600 mil) bir sınırı paylaşıyorlar. Onlar önemli ticaret ortaklarıdır. Çok sayıda kültürel, etnik ve dini bağlantı var. Eski Afgan lider Hamid Karzai bir keresinde iki ülkeyi "ayrılmaz kardeşler" olarak tanımlamıştı. Ancak İslamabad ile ilişkilerini canlandırmak için sıraya giren bazı başkentler için karışık duygular var.

Pakistan, cihatçı teröre karşı savaşta herkes tarafından sağlam bir müttefik olarak görülmedi. Uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerde birçok kişi tarafından Taliban'a destek sağlamakla suçlanıyor, ancak bunu reddediyor.

Yine de Batı'daki diplomatlar, Taliban'ı vatandaşlarının Afganistan'ı terk etmesine, insani yardımın girmesine ve ılımlı bir şekilde yönetmesine izin vermeye ikna etmek istiyor. Bu da Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler gibi ülkelerle konuşmaları gerektiği anlamına geliyor.

Pakistan'ın Afganistan ve Taliban ile ilişkisi nedir?

Pakistan'ı eleştirenler, Pakistan'ı Afganistan ve Taliban üzerindeki bahislerini korumakla suçladılar. Afganistan'da planlanan 11 Eylül saldırılarından sonra Pakistan, sözde "teröre karşı savaş"ta kendisini ABD'nin müttefiki olarak konumlandırdı.

Ancak aynı zamanda, ülkenin askeri ve istihbarat teşkilatının bazı bölümleri, Afganistan'daki Taliban gibi İslamcı gruplarla bağlantılarını sürdürdü. İddiaya göre bu bağlantılar zaman zaman önemli maddi ve lojistik desteğe dönüştü.

Pakistan neden endişeleniyor?

Ancak Pakistan'ın Taliban'a verdiği tarihi destek, grubun Kabil'i ele geçirmesi konusunda tamamen rahat olduğu anlamına gelmiyor. Pakistanlılar, Afganistan sınırında saldırılar düzenleyen İslamcı terör gruplarının ellerinde yıllar boyunca büyük acı çektiler.

Pakistan'ın Kabil'deki yeni hükümetin El Kaide ve yerel İslam Devleti kolu olan ISIS-K gibi grupları çökertmesini sağlamakta büyük çıkarı var. Bu, Pakistan'ın Taliban'ın kararlı hareket etmesinden ve Afganistan'ın yönetilmeyen bir alana inmesine izin vermemesinden çıkarı olduğu anlamına geliyor.

Pakistan'ın bir diğer büyük endişesi de mülteci krizi. Ülkenin halihazırda önceki savaşlardan yaklaşık üç milyon Afgan mültecisi var ve harap olmuş ekonomisiyle artık daha fazla destekleyemez. Pakistan'ın Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Moazzam Ahmad Khan, BBC Today programına şunları söyledi: "Daha fazla mülteci alma kapasitemiz yok ve bu yüzden birlikte oturup üzerinde çalışmamızı öneriyoruz - ve talep ediyoruz - bu ihtimalden kaçınma olasılığı."