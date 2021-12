Çin'in Baskı Yılı: Önce Parti, Sonra İş Dünyası

Çin'in 2021'de özel teşebbüs üzerindeki baskıları, ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarının piyasa değerinden 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.

Pekin'in ekonomi üzerindeki sıkı kontrolü, yetkililerin gayri safi yurtiçi hasılayı en üst düzeye çıkarmak yerine genel nüfusa fayda sağlayan "yüksek kaliteli" büyümeye öncelik vermenin önemini vurgulamasıyla geldi.

Alibaba Group, Tencent Holdings, Didi Chuxing Technology Co ve New Oriental Education and Technology Group gibi hanehalklarının hisse senedi fiyatlarını düşürerek, gayrimenkul ve eğitimden teknoloji ve eğlenceye kadar çeşitli sektörleri hedef alan “ortak refah”, Jack Ma ve Pony Ma gibi kurumsal büyük adamların kişisel etkisi.

Baskı, birçok işletmeyi ve yatırımcıyı Çin'deki büyüme ve inovasyonun geleceği hakkında endişeli bir şekilde merak etmeye bıraktı.

Trivium China analisti Trey McArver Al Jazeera'ya “Şirketler için bu, işlerinin artık para kazanmak değil, toplumsal mallara katkıda bulunmak olduğu anlamına geliyor” dedi. "Şirketlerin bunu yapmadığı durumlarda, hızlı düzenleyici eylemlerle karşı karşıya kalacaklar."

Notre Dame Üniversitesi'nde küresel ilişkiler doçenti Kyle Jaros, Al Jazeera'ya Çin Komünist Partisi'nin "parti devletinin iş koşullarını dikte edebileceğini, bunun tersini değil" netleştirdiğini söyledi.

"Bu, Alibaba'nın Jack Ma'sı gibi insanları küçültmek, özel sektörü - Tencent'in Pony Ma'sı ve Xiaomi'nin Lei Jun'unda olduğu gibi - itaat etmeye zorlamak ve parti devletinin hem teknik standartları hem de ahlaki standartları belirleme hakkına sahip olduğunu göstermek anlamına geliyordu. iş faaliyeti için parametreler, "dedi Jaros.

Emlak

Ağustos 2020'de Pekin, aşırı kaldıraç kullanan özel geliştiricilerin yeni krediler almasını önlemek için “üç kırmızı çizgi” politikasını uygulamaya koydu.

Politika, “evler yaşamak içindir, spekülasyon için değil” mantığıyla, aşırı spekülatif satın almaların ortasında son on yılda hızla genişleyen emlak piyasasını soğutmaya çalıştı.

Kredi kısıtlamaları, Çin'in en büyük iki özel geliştiricisinin (Evergrande Group ve Kaisa) kredilerini temerrüde düşürmesine yol açan likidite krizinin başlıca itici gücü olarak gösterildi. Ekim ayında, daha küçük Çin şehirlerinin 250 metreden daha yüksek gökdelenler inşa etmesini yasaklayan yeni düzenlemeler yapıldı.

China Beige Book International'ın genel müdürü Shehzad Qazi Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Düzenleyici baskılar, Pekin'in ekonomik politikasına ve yönetimine nasıl yaklaştığı konusunda gerçekleşen daha geniş bir paradigma değişiminin parçası" dedi.

"Bu, Çin'in eski borçla beslenen, yatırım ağırlıklı büyüme modelinin yolunun tükendiğini kabul etmeyi de içeriyor."

Teknoloji şirketleri

Kasım 2020'de Çinli düzenleyiciler, Jack Ma's Ant Group tarafından planlanan 37 milyar dolarlık ilk halka arzı askıya aldı.

Pekin, yatırımcıları korumak için tarihteki en büyük halka arzı askıya aldığını söyledi, ancak birçok analist, Ma'nın Çin'in mali düzenleyicilerine ve devlet bankalarına yönelik kamuoyu eleştirisinin hareketi tetiklediğine inanıyor.

Orient Capital Research'ün kurucusu ve genel müdürü Andrew Collier, New York Times'a verdiği demeçte, askıya almanın Ant Group ücretlerini ödeyen devlet bankalarını korumak için müşterilere kendi kârları pahasına kredi vermelerine yardımcı olmak için olabileceğini söyledi.

Collier, "Kişisel görüşüm, bankaların bunu daha erken atlatmak için bir bahane aradığı ve ayrıca kendi çevrimiçi işlemlerini hızlandırmaya çalışmak için onlara yeterli zamanı verdiği yönünde" dedi.

Bu yılın Şubat ayında Pekin, teknoloji şirketleri için yeni tekel karşıtı kurallar açıkladı. Bunlar, şirketlerin, kullanıcıları aşırı harcamaya veya kamu düzenini bozabilecek şekilde harcamaya teşvik eden algoritmalar kullanmamasını sağlamaya yönelik önlemleri içeriyordu. Alibaba, Tencent ve Baidu, iddia edilen tekelci uygulamalar nedeniyle para cezası verilen teknoloji devleri arasında yer alıyor.