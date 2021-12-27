Mauritius Petrol Sızıntısı Nedeniyle Gemi Kaptanına 20 Ay Hapis Cezası

Mauritius'taki bir mahkeme, geçen yıl bir mercan kayalığına çarparak Hint Okyanusu takımadalarının en kötü çevre felaketine neden olan bir yük gemisinin kaptanı ve ilk arkadaşına 20 ay hapis cezası verdi.

Yargıç Ida Dookhy Rambarrun Pazartesi günü mahkemenin "her iki sanığın da suçunu kabul edip özür dilemesi gerçeğini" dikkate aldığını söyledi.

Japonlara ait, Panama bandıralı bir gemi olan MV Wakashio, Temmuz 2020'de karaya oturdu ve Mauritius'un bozulmamış sularına zehirli yakıt dökerek mangrovları, mercanları ve diğer kırılgan ekosistemleri kapladı.

Geçen hafta başkent Port Louis'deki bir mahkeme tarafından mahkum edilen geminin kaptanı, gemide bir parti sırasında içki içtiğini itiraf etti. Sunil Kumar Nandeshwar ve ikinci kaptan Hitihanillage Subhoda Janendra Tilakaratna, “güvenli navigasyonu tehlikeye atmak”tan suçlu bulundu. Sulh yargıcı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Kaptan ve yardımcısı sorumsuzdu ve 'seyir görevlerini' gerektiği gibi yerine getirmediler" dedi.

MV Wakashio, Mauritius'un güneydoğu kıyılarında resiflere çarptığında 3.800 ton akaryakıt ve 200 ton dizel ile Singapur'dan Brezilya'ya gidiyordu. Kurtarma ekipleri kalan tüm yakıtı çıkaramadan önce, geminin gövdesindeki bir yarıktan 1.000 tondan fazla petrol deniz yaşamıyla dolu sulara sızdı.

Kaza, ekolojik açıdan kritik iki bölgenin yakınında meydana geldi: Mercan bahçeleriyle tanınan Blue Bay ve küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir ekosistem ve bir silah olan mangrov ormanına ev sahipliği yapan Pointe D'Esny.

Kazadan sonraki günlerde, binlerce gönüllü, lastik çizmeler ve eldivenler giyerek, kayaları ovarak ve yağlı gelgiti durdurmak için derme çatma kordonlar çekerek sahil boyunca yürüdü. Sonraki aylarda binlerce kişi de hükümetin felakete tepkisini protesto etmek için sokaklara döküldü.