Çin Merkez Bankası, politika faiz oranını düşürdü. Faiz oranında uygulanan indirim, gösterge faiz oranlarına beklendiği gibi yansımadı. 3,55 seviyesinde olan yıllık faiz oranı 3,45 olarak açıklandı. 5 yıllık faiz oranının seviyesi %4,20 olarak ifade edildi. Emlak kredilerinde referans alınan beş yıllık kredi faiz oranı için değişim söz konusu olmadı.

Merkez Bankası, parasal genişleme için faiz oranını düşürse de uzmanlar, gerçekleştirilen düşüşün piyasada karşılık bulmadığını söyledi. Çin’de büyük gayrimenkul şirketleri borçları dolayısıyla temerrüde düşmeye başladı. Yapılan faiz düzenlemesinin kreditörler açısından karşılık bulmadığı, yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

ÇİN’DEKİ KIRILGANLIK SÜRÜYOR

Ekonomik toparlanmanın kırılganlık gösterdiği Çin’de yuanın değer kaybı da devam ediyor. Ekonomik göstergelerde yavaşlama ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Gösterge faiz oranları, beklenenden daha düşük seviyede değişti. 5 yıllık kredi faiz oranı seviyesi 4,20 olarak gerçekleşti. Bu oran, emlak kredilerinde referans alınıyor.

15 Ağustos tarihinde alınan kararla politika faiz oranında 15 baz puan indirim yapıldı. Böylece politika faiz oranı 2,65 seviyesinden 2,50 seviyesine geldi. Ancak bu düzenlemenin kreditörler nezdinde karşılığının olmadığı, analistler tarafından açıklandı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Kovid-19 döneminde ortaya çıkan gayrimenkul sektöründeki finansman sorunları derinleşerek devam ediyor. Sektördeki yatırımlar, geçen yıla göre %8,5 oranında azaldı. Temmuz ayı için yayımlanan veriler, ekonomik toparlanma sürecinde yaşanan kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

Temmuz ayında sanayi üretimi ve perakende satışlar, düşük bir seviyede arttı. İstihdamda ise durgunluk yaşandı. Ülkede genç işsizliği, 1990’lı yıllardan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Haziran ayında genç işsizliği oranı %21,3 olarak ifade edildi. Ülkede deflasyon endişesi de giderek yükseliyor. Çin yuanı, ABD doları karşısında %6 değer kaybetti. Asya’da en düşük performans gösteren para birimlerinden birinin yuan olduğu belirtiliyor.