Çin'de Şiddetli Yağışlar ve Sel Nedeniyle Yüz Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Devlet medyasına göre, bölgenin on yıllardır gördüğü en şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle güney Çin'de yüz binlerce insan evlerinden tahliye edildi.

Salı günü Guangdong, Guangxi ve Jiangxi de dahil olmak üzere güney ve doğu bölgelerinde sağanak yağışlar devam ederken, devlet medyası ülke çapında 85 nehirde "uyarı seviyesinin üzerinde sel yaşandığını" söyledi.

Guangdong ve Guangxi'yi kapsayan alçak İnci Nehri havzasında, sağanaklar yaklaşık 54 su yolunu tehlikeli bir şekilde şişirdi ve Çin'in sıkı COVID-19 kontrolleri nedeniyle tedarik zincirlerinin zaten gergin olduğu bir zamanda üretim, nakliye ve lojistik operasyonlarını tehdit etti.

Devlet medyası fotoğrafları, Guangdong'un Shaoguan şehrinde geçici barınaklara dönüştürülen okullardaki kamp yataklarında toplanan insanların ve bir spor sahasına yüzlerce çadırın kurulduğunu gösterdi.

Guangdong'daki yetkililer Pazartesi günü, felaket sırasında 200.000'den fazla insanın tahliye edildiğini ve şimdiye kadarki hasarın 1,7 milyar yuan (254 milyon dolar) olarak tahmin edildiğini söyledi.

Yetkililere göre, tahliye edilenler yağmur ve selden etkilenen yaklaşık 480.000 kişi arasındaydı.

Shaoguan ayrıca, çok sayıda kırsal ilçe ve büyük Foshan şehrinin son günlerde sel uyarılarını yükseltmesinin ardından Salı sabahı - en ciddisi - kırmızı bir sel uyarısı yayınladı.

Devlet medyasında yer alan görüntülere göre, komşu Guangxi bölgesinde çamurlu sular kentsel alanları su bastı ve acil durum kurtarma ekiplerinin köylüleri lastik botlarla tahliye ettiği görüldü.

Guangxi'deki bölgelerden yaklaşık 145.000 kişi tahliye edilirken, 2.700 ev çöktü.

Devlet yayıncısı CCTV, Guangxi'nin Guilin bölgesinde sel basan bir köyde 1000'den fazla köylünün mahsur kaldığını söyledi.

Global Times gazetesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağanak yağmurun önümüzdeki üç gün boyunca devam edeceğini ve Pearl River havzasındaki su seviyelerini yükseltmeye devam edeceğini söyledi. Komünist Parti'ye ait gazete, Su Kaynakları Bakanlığı'na atıfta bulunarak, “Muhtemelen daha fazla sel ve dağ seline neden olacak” dedi.

Yerel yetkililere göre, sel için kırmızı alarmın verildiği doğu Jiangxi Eyaletinde, yaklaşık 500.000 kişi etkilendi ve 433.000 hektar (1.070.000 dönüm) ekin alanı hasar gördü.

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, komşu Fujian'da bu ayın başından bu yana sel nedeniyle 220.000'den fazla insanın tahliye edildiğini söyledi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Guangdong, Fujian ve Guangxi eyaletlerinde Mayıs başı ile Haziran ortası arasındaki ortalama yağışın 621 milimetreye (24 inç) ulaştığını ve 1961'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

Bu ayın başlarında, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı selde en az 21 kişi öldü.

Geçen yaz orta Çin'in Henan eyaletinde meydana gelen feci sel 398 kişinin ölümüne ve 10 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu.