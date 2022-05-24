Çin Uyardı: ABD, Tayvan'da 'Ateşle Oynuyor'

Çin, Başkan Joe Biden'ın Washington'un kendi kendini yöneten adaya Pekin tarafından saldırılması durumunda Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemesinin ardından ABD'nin "ateşle oynadığı" konusunda uyardı.

Çin Devlet Konseyi'nin Tayvan İşleri Ofisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "Çin'i kontrol altına almak için 'Tayvan kartı'nı kullandığını ve kendisinin de yanacağını" söyledi.

Devlet çıkışı Xinhua, ofisin sözcüsü Zhu Fenglian'ın, ABD'yi Pekin ile Washington arasında daha önce belirlenmiş ilkeleri "ihlal eden herhangi bir açıklama veya eylemi durdurmaya" çağırdığını söyledi.

Asya'ya yaptığı bir gezi sırasında Tokyo'dan konuşan Biden, gazeteciler tarafından ABD'nin Çin tarafından saldırıya uğraması durumunda Tayvan'ı savunmak için "askeri olarak müdahil olup olmayacağı" sorulduğunda açık bir "evet" cevabını vermişti.

ABD politikasındaki belirgin değişim hakkında daha fazla baskı yapan Biden, "Yaptığımız taahhüt bu" dedi.

"Bakın, durum şu: 'Tek Çin' politikasına katılıyoruz; Bunu ve oradan yapılan tüm katılımcı anlaşmaları imzaladık "diye ekledi ABD başkanı. "Ancak sadece zorla alınabileceği fikri uygun değil."

Biden gaflara eğilimli olsa da, Tayvan'ın güvenliğine olan bağlılığını ilk kez dile getirmiyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında CNN'in ev sahipliği yaptığı bir belediye binasında ABD başkanı, Çin'in adayı ele geçirmeye çalışması durumunda ABD'nin Tayvan'ın savunmasına geleceğini de söyledi.

Pekin hala resmi adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan'ı bir eyalet olarak talep ediyor ve iki tarafı zorla birleştirmeyi dışlamadı.

Washington'un Tayvan ile sıcak bağları var, ancak resmi olarak tek bir Çin olduğunu belirten ancak onu tanımlamayan bir "Tek Çin" politikası izliyor.

Tayvan ile resmi diplomatik ilişkileri olmamasına rağmen, ABD adayı "ortak" olarak tanımlıyor. Ayrıca Tayvan'a silah satıyor ve adayla güçlü ticari ilişkileri var.

Bu arada, Washington ile Pekin arasındaki ilişki, ABD'nin eski Başkan Donald Trump yönetimindeki dış politikasında Çin ile stratejik rekabete öncelik vermesi ve Biden'ın tamamen benimsediği bir pozisyon olarak son birkaç yılda test edildi.



Pazartesi günü, Washington'daki Pentagon yetkilileri, Biden'ın yorumlarının ABD'nin pozisyonunda bir değişikliğe işaret etmediğini vurgulamakta gecikmediler.

"Başkanın dediği gibi, 'Tek Çin' politikamız değişmedi. Bu politikayı ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineledi, "dedi Savunma Bakanı Lloyd Austin Pentagon'da gazetecilere verdiği demeçte.

Austin'in yanında duran üst düzey ABD'li general Mark Milley, bir Çin işgali durumunda Tayvan'ı savunmanın içereceği risklerle ilgili bir soruyu yanıtlamayı reddetti.

ABD birliklerinin Tayvan'a gönderilmesini destekleyip desteklemediği sorulduğunda Milley, "Şu anda tavsiyemi başkana ve savunma bakanına zamanında ileteceğim" dedi.