Ukrayna Mahkemesi Rus Askerini Ömür Boyu Hapis Cezasına Çarptırdı

Kiev'deki bir mahkeme, Rusya'nın işgalinden bu yana görülen ilk savaş suçları davasında, silahsız bir Ukraynalı sivili öldürdüğü gerekçesiyle 21 yaşındaki bir Rus askerini ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Vadim Shishimarin, savaşın ilk günlerinde kuzeydoğu Sumy bölgesindeki bir köyde Ukraynalı bir sivil olan 62 yaşındaki Oleksandr Shelipov'u başından vurmakla suçlandı.

Yargıç Sergiy Agafonov, Pazartesi günü, savaşın parçaladığı ülkenin başkentinde, "Mahkeme, Shishimarin'in suçlu olduğunu tespit etti ve onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı" dedi.

"Cinayet doğrudan niyetle işlendi."

Suçunu itiraf eden Rus askeri, geçen hafta mahkemeye, Moskova'nın işgalinin dördüncü günü olan 28 Şubat'ta çalıntı bir arabada geri çekilmeye ve Rusya'ya geri kaçmaya çalışırken başka bir askerin baskısı altında Shelipov'u vurduğunu söyledi.

Kapanış konuşmasında özür diledi ve Shelipov'un dul eşinden af diledi.

"Pişmanım. Çok pişmanım. Reddetmedim ve dayatılan her türlü önlemi kabul etmeye hazırım" dedi.

Mahkemeye, bir subayın cep telefonunda konuşan Ukraynalı adamın yerlerini Ukrayna kuvvetlerine belirleyebileceği konusunda ısrar ettiğini söyledi.

Mavi ve gri kapüşonlu bir sweatshirt giyen asker, mahkeme salonundaki güçlendirilmiş cam bir kutudan sessizce duruşmaları izledi ve karar Ukraynaca okunurken hiçbir duygu göstermedi.

Shishimarin'in avukatı Viktor Ovsyannikov, karara itiraz edeceğini ve bunu yapmak için 30 günü olduğunu söyledi.

Ovsyannikov, mahkeme oturumunun ardından yaptığı açıklamada, "Bu en ağır cezadır ve seviyeli herhangi bir kişi buna itiraz edecektir" dedi ve ekledi: "Mahkemenin kararının iptalini isteyeceğim".

Mahkemenin kararı üzerinde "toplumsal baskı hissedebilirsiniz" dedi.

Kremlin, karardan önce, Shishimarin'in kaderi konusunda "endişeli" olmasına rağmen, Ukrayna'da Rus diplomatik varlığı olmadığı için sahada yardım sağlayamadığını söyledi.

"Bu, diğer kanallardan denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Her Rus vatandaşının kaderi bizim için çok önemli" dedi.

Dönüm noktası niteliğindeki karar, Rusya'yı savaş sırasında sivillere karşı vahşet ve vahşetle suçlayan ve 10.000'den fazla olası savaş suçu tespit ettiğini söyleyen Ukrayna için sembolik öneme sahip.

Rusya, sivilleri hedef aldığını veya savaş suçlarına karıştığını reddetti.