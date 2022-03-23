Taliban, Afgan Kız Okullarını Yeniden Açıldıktan Saatler Sonra Kapatıyor

Afganistan'daki Taliban yönetimi, kız liselerinin yaklaşık yedi aydır ilk kez yeniden açılmasından saatler sonra kapatılacağını duyurdu.

Taliban'ın geri adım atması, altıncı sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin okula gidemeyeceği anlamına geliyor.

Hükümet haber ajansı Bakhtar Haber Ajansı'na göre, Eğitim Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yayınlanan bir tebligatta, kız çocuklarının okullarının İslam hukuku ve Afgan kültürüne uygun bir plan hazırlanana kadar kapatılacağı bildirildi.

Tebligatta, "Tüm kız liselerini ve altıncı sınıfın üzerinde kız öğrenci bulunduran okulları bir sonraki emre kadar kapalı oldukları konusunda bilgilendiriyoruz." ifadesi yer aldı.

Taliban sözcüsü Inamullah Samangani AFP'ye verdiği demeçte, kız çocuklarının eve dönmeleri emredildiğine dair haberleri onaylaması istendiğinde, "Evet, bu doğru." dedi.

Bakan gerekçeyi hemen açıklamazken, eğitim bakanlığı sözcüsü Aziz Ahmad Rayan şunları söyledi: "Bu konuda yorum yapmamıza izin verilmiyor."

"Bugünü bekleyen kızların okuldan geri dönmeleri çok hayal kırıklığı yaratıyor. Taliban'ın güvenilir olmadığını ve sözlerini yerine getiremediğini gösteriyor." Londra'da yaşayan Afgan siyasetçi ve gazeteci Shukria Barakzai, "Taliban'ın güvenilir olmadığını ve sözlerini yerine getiremediğini gösteriyor." dedi.

"Ortaokul ve liselerin kız çocukları için yasaklandığı anlamına geliyor. Ülke genelinde ilkokullar bile açık değil. Eyaletlerin çoğunda kız ilkokulları yok." dedi.

"Taliban'ın eskisi gibi olduğunu gösteriyor – kız çocuklarının eğitimlerine karşılar."

Öğretmen sıkıntısı

Eğitim bakanlığı, yetkililerin öğretmen sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını kabul etti - Taliban'ın Batı destekli Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetinin çökmesinin ardından iktidara sürüklenmesiyle ülkeden kaçan on binlerce insan arasından çok sayıda kişi vardı.

Sözcü, "Binlerce öğretmene ihtiyacımız var ve bu sorunu çözmek için geçici olarak yeni öğretmenler almaya çalışıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta, lise çağındaki kız çocuklarına yönelik aylarca süren eğitim kısıtlamalarının ardından, afganistan'ın yeni eğitim yılının ilk günü olan Çarşamba günü ülke genelinde kız öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için okulların açılacağını duyurmuştu.

Salı akşamı bir bakanlık sözcüsü tüm öğrencileri sınıfa dönüşlerinden zıddıya çıkaran bir video yayınladı.

Başkent Kabil'deki Zarghona Lisesi'nde çekim yapan bir AFP ekibi, bir öğretmenin içeri girip sınıfın bittiğini söylediğini belirtti.

Crestfallen öğrencileri, Taliban'ın geçen yıl Ağustos ayında iktidarı ele geçirdiğinden bu yana ilk kez okula geri döndüler, gözyaşları içinde eşyalarını topladılar ve dava açtılar.