Çin Polisi Protestoların Arkasındaki Şüphelileri Tutukladı

Pazar günü geç saatlerde yayınlanan resmi bir bildiriye göre, Çin polisi, Henan eyaletinin merkezinde nadir halk protestolarına yol açan büyüyen bir banka skandalı üzerine bir dizi şüpheliyi tutukladı ve fonları dondurdu.

Tutuklamalar, Henan'daki dört bankanın Nisan ayında milyonlarca mevduatı dondurarak bireyleri ve firmaları şimdiye kadar fonlarına erişemez hale getirmesinin ardından geldi.

Öfkeli mevduat sahipleri, Mayıs ve Haziran aylarındaki benzer gösterilerin ardından Pazar günü Zhengzhou şehrinde Çin Halk Bankası'nın önünde toplanarak paralarını geri istedi.

İnternette dolaşan videolar, bazıları yerel yetkilileri ve polisi yolsuzlukla suçlayan pankartlar taşıyan yüzlerce göstericinin, polis tarafından çevrelendiğini ve kimliği belli olan beyazlar tarafından dövüldüğünü gösterdi.

Henan polisi, sosyal medya platformu WeChat'te yayınlanan duyuruya göre, şüphelilerin bir grup şirketi aracılığıyla bir dizi bankayı kontrol ettiğini ve üçüncü taraf finansal ürün platformlarını ve kendi şirketlerini mevduat toplamak ve finansal ürünler satmak için kullandığını söyledi.

Bildiride, suç örgütünün daha sonra fonları yasadışı bir şekilde transfer etmenin bir yolu olarak hayali krediler kullandığı belirtildi.

Muhalefetin kontrolü

Henan'daki bankacılık ve sigorta düzenleyicisi de Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, krizle başa çıkma ve "geniş halkın yasal haklarını ve çıkarlarını koruma" planlarını hızlandırdığını söyledi.

Mayıs ayından bu yana protestolar, on milyarlarca yuan tasarrufa erişim talep eden yüzlerce insanı içeriyordu.

Bazı protestocular yetkilileri, bankaları kamusal alanlardan uzak tutmak için ülkenin COVID sağlık kartını kullanarak bankalarla gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Geçen ay, Zhengzhou'daki yetkililer, hareketlerini kontrol etmek için 1.300'den fazla müşterinin sağlık kodlarını değiştirdikleri için beş yetkiliyi cezalandırdı.

Muhalefetin iktidardaki Komünist Parti tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği Çin'de halk protestoları nispeten nadirdir. Sokaklara dökülen Çinliler, eleştirmenlerin Pekin'den bağımsız olmadığını söylediği ülkenin şeffaf olmayan yargı sisteminde tutuklanma ve yargılanma riskiyle karşı karşıya.