Çin, Asya Ülkelerinin Satranç Taşları Olarak Kullanılmaması Gerektiğini Söyledi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güneydoğu Asya ülkelerinin “büyük güç rekabetlerinde satranç taşları” olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) sekreterliğine hitap eden Wang, bölgedeki birçok ülkenin taraf tutma baskısı altında olduğunu söyledi.

Bir tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, "Bu bölgeyi jeopolitik hesaplardan ve orman kanununun tuzağından, büyük güç rekabetinde satranç taşları olarak kullanılmaktan ve zorlamadan izole etmeliyiz" dedi.

Bölgemizin geleceği kendi elimizde olmalı” dedi.

Güneydoğu Asya, stratejik önemi nedeniyle büyük güçler arasında uzun zamandır bir jeopolitik sürtüşme alanı olmuştur ve bölge ülkeleri artık ABD-Çin rekabetinin ortasında yakalanmaktan çekinmektedir.

Gerginliği artıran Çin, tarihi haritalar olduğunu söylediği şeylere dayanarak neredeyse tüm Güney Çin Denizi'nin kendi toprakları olduğunu iddia ediyor ve iddiaların uluslararası hukukla tutarsız olduğunu söyleyen bazı ASEAN ülkeleri ile arasını açıyor.

Wang'ın konuşması, Bali'deki bir G20 dışişleri bakanları toplantısına katılmasından birkaç gün sonra ve son haftalarda bölge genelinde bir dizi duraklama yaptığını gören yoğun Çin diplomasisinin ortasında gerçekleşti.

G20'nin oturum aralarında Wang , ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile beş saatlik bir toplantı yaptı ve her ikisi de Ekim ayından bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini "samimi" olarak nitelendirdi.

Wang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Blinken'e her iki tarafın da olumlu etkileşimler için kuralların oluşturulmasını tartışması ve Asya Pasifik'te ortaklaşa bölgeselciliği desteklemesi gerektiğini söyledi.

“Temel unsurlar, ASEAN'ın merkeziliğini desteklemek, mevcut bölgesel şirket çerçevesini korumak, diğer tarafı antagonize etmek veya kontrol altına almak yerine Asya Pasifik'te birbirlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına saygı göstermektir” dedi.

Wang ayrıca ASEAN ülkelerini, Çin'in parçası olmadığı ABD liderliğindeki güvenlik ve ticaret bloklarına atıfta bulunan “belirli ülkeleri dışarıda tutan sahte bölgesel işbirliğine” karşı çıkmaya çağırdı.

Wang ve Blinken arasındaki görüşme, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Başkan Joe Biden arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak sanal görüşmelerin hazırlıkları sırasında gerçekleşti.

İki ülke arasındaki pandemi sırasında uzun bir soğukluktan sonra, iki ülkenin savunma, finans ve ulusal güvenlik şefleri geçen aydan beri konuşuyor.