Çad'ın Doha'daki Barış Görüşmelerine Ne Oldu?

Mart ayının ikinci haftasında, yaklaşık 300 Çadlı isyancı Doha şehir merkezinde beş yıldızlı bir otele giriş yaptı. Çad'ın geçiş hükümetinin temsilcileriyle bir anlaşma imzalamak ve ülkelerinin demokrasiye geçişinin önünü açmak için Katar başkentine uçmuşlardı.

Aslında, müzakereler bir destana layık bir dizi yürüyüş, duraklama ve koridor sohbeti arasında salyangoz hızında ilerlerken hala devam ediyor.

Çad'ın iktidardaki askeri geçiş konseyi delegeleri de Katarlı ev sahipleri tarafından 43 katlı otele yerleştirilirken, JW Marriott Marquis, on yıllardır birbirleriyle şiddetli bir şekilde savaşan insanların - siyasi veya askeri olarak - kendilerini otelin birinci kattaki kahvaltı büfesinde sıraya girerken asansör sürüşlerini paylaşırken veya çatal geçerken buldukları biraz tuhaf bir birlikte yaşamanın merkezi haline geldi.

"Biz kovadaki yengeçleriz," dedi isyancılardan biri, şakayla karışık.

Ama buraya nasıl geldik?

Çad'ın bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana, ülkedeki güç aktarımı sık sık güçlenerek geldi. Son başkan Idriss Deby, 1990'da bir isyana öncülük ederek iktidarı ele geçirdi ve kendisi de 2006, 2008 ve 2019'da isyancı akınlarla devrilme tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Ancak Nisan 2021'de, şu anda Doha'daki görüşmelere katılan 52 grup arasında en güçlü ve hala aktif olan birkaç gruptan biri olan Çad'daki Değişim Cephesi ve Concord'a karşı birliklere liderlik ederken savaş alanında öldürüldü.

Tipik bir şekilde, ordu anayasayı hızla askıya aldı, parlamentoyu ve hükümeti feshetti ve Deby'nin Kaka olarak da bilinen oğlu Mahamat Idriss Deby'yi bir Geçiş Askeri Konseyi'nin (TMC) başına yerleştirdi.

Yeni lider, 18 ay içinde seçimlerin yapılması için anayasal bir çerçeve üzerinde anlaşmak üzere isyancılar ve sivil toplum üyeleriyle ulusal bir diyalog önerdi.

İsyancılar, 10 Mayıs'ta planlanan ancak ertelenmesi muhtemel böyle bir diyaloğa önceden görüşülecek belirli koşullar altında katılmayı kabul ettiler - dolayısıyla Doha'daki "diyalog öncesi". Şartlar arasında geri dönmek isteyen herkes için güvenlik garantisi, mevcut TMC üyelerinin seçimlere gitmelerini kısıtlama ve anayasada revizyon yer alıyor.

İşler nasıl gidiyor?

İşler garip başladı. Görüşmeler, FACT temsilcilerinin 13 Mart'taki diyalog öncesi açılışta 50'den fazla grubun heyetini terk etmesi sonrasında askıya alındı.

Eleştirenler, geçiş hükümetinin bu kadar çok sayıda isyancı grubu davet ederek, bir anlaşma imzalamak değil, daha çok kıymık fraksiyonları ve geçici hükümete katılmış eski isyancı liderleri dahil ederek müzakereleri sulandırmak amacıyla geldiğini söylüyorlar.

Ayrıca, Katarlı ev sahibinin sadece müzakerelerin kolaylaştırıcısı yerine arabulucu olarak daha belirleyici bir rol oynamasını da beklediler.

Bunun yerine, isyancılar daha uyumlu bir ses çıkarmak için Katar, Doha ve Roman adlı üç ana gruba - en önemli ve askeri açıdan ilgili isyancı grupların da dahil olduğu - yeniden örgütlenerek tabağa çıktılar.

İsyancı bir lider, "Onlar [TMC'nin heyetinin üyeleri] buraya ciddi olmamakla birlikte geldiler, ancak kendilerini çok ciddi bir müzakereye zorlandılar." dedi.

Katar o zamandan beri arabulucu konumunu netleştirdi, yani ülke nihai anlaşmanın izlenmesini ve uygulanmasını garanti edecek. Bu, deby'nin müzakere etmeyi reddettiği uluslararası oyuncular, hükümet temsilcileri ve isyancıların yer almadığı önceki müzakere turlarıyla, uzun zamandır uluslararası arabuluculuk kapsamında gerçekleşen ilk barış süreci oldu.

Şimdi, üç grubun her biri kendi önkoşul listesini ortaya koydu. Bunlar Katarlı arabulucu tarafından Çad hükümetine sunulacak tek bir istek listesine sinerjiye sokulmaktadır.

Görüşmeler o zaman resmen başlayacak.