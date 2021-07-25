Delta Varyantı Küresel Olarak Yayılıyor

DSÖ'nün birkaç hafta içinde 200 milyondan fazla onaylanmış vaka olabileceğini öngörmesiyle, önümüzdeki aylarda küresel olarak baskın varyant olması bekleniyor.

Enfeksiyonlar, özellikle Avrupa ve batı Pasifik bölgesinde artıyor. Bazı Batılı ülkeler ölüm oranları düştükçe kısıtlamaları gevşetmeye başladı. Ancak aşılara erişimi olmayan veya daha yavaş aşı dağıtımına sahip olanlar daha ölümcül bir tehditle karşı karşıya.

Burada, dünyanın dört bir yanındaki BBC gazetecileri, Delta varyantının aldığı ücret ve yayılmasının ne gibi etkileri olabileceği hakkında bir fikir veriyor.

Bir günde 1.300'den fazla ölümle Endonezya, Asya'nın yeni Covid merkez üssü haline geldi. Yüzlerce insan tecrit altında öldü - muhtemelen acil tedavi göremedikleri veya dolup taşan hastaneler tarafından geri çevrildikleri için.

Başkent Jakarta'da itfaiyeci olan Wirawan, kötüleşen krizi ilk elden görüyor. O ve ekibi, nihayet gömmek için teslim etmeden önce cesetleri evlerden toplamakla görevlendirildi. Vakalardaki son artıştan önce günde iki ya da üç cenaze töreni düzenlerdi. Şimdi günde 24 cenazeye kadar çağrı alıyor.

Bu onun kaldırabileceğinden fazla, yani cesetlerin beklemesi gerekiyor.

Ülkede günlük 50.000'den fazla yeni vaka kaydediliyor ve hükümet en azından bu haftanın sonuna kadar acil durum kısıtlamalarını koruyor. Pazartesi günü tedbirlerin uzatılması muhtemeldir.

İlk kez Hindistan'da tespit edilen, bulaşıcılığı yüksek yeni Delta varyantı ülkeyi harap etmeye devam ederken, Endonezya halkını aşılamak için yarışıyor. Aşı için uygun olan 208 milyon kişiden sadece 16 milyonu her iki dozu da almıştır.

Delta Varyantı Nedir?

İlk vakalar Hindistan'da tespit edildi, ancak dünyadaki birçok ülkede rapor edildi.

Bir endişe çeşididir, yani bulaşıcılık ve aşı kaçışı açısından potansiyel olarak endişe verici bazı genetik değişikliklere uğramıştır.

Birleşik Krallık da dahil olmak üzere bazı ülkelerde Delta, dolaşan baskın Covid türü haline geldi.

Uzmanlar, aşıların bu varyantın neden olduğu ciddi hastalıklara karşı korunmak için hala iyi çalıştığını söylüyor.

Tunus, küresel pandemi başladığından bu yana Covid'in en yıkıcı etkisine tanık oluyor.

Yeni enfeksiyonların çoğunun özellikle Delta varyantı olup olmadığı bilinmiyor, ancak vaka sayıları buraya geldikten sonra arttı. Ülke genelinde hastaneler tamamen boğulmuş durumda ve bazı sağlık görevlileri kimin yaşayıp kimin öleceğine karar vermek zorunda kaldıkları için oksijen konsantratörlerinin yetersizliğinden ağlarken görüntülendi.