Küresel piyasalarda yaşanan en ufak etki altın fiyatlarını beklenmeyen seviyelere ulaştırıyor. Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. 1.700 TL seviyesinin altına gerileyen gram altın 14 Ağustos pazartesi günü 1.664,25 TL'den alıcısını buldu.

14 Ağustos Pazartesi günü gram altın alış fiyatı 1.664,25 TL. Gram altın satış fiyatı 1.654,59 TL.

Gram altın cephesinde yaşanan bu gelişme Ons altında da etkisini hissettirdi. 14 Ağustos günü Ons altın alış fiyatı 1.913,67 dolarken Ons altın satış fiyatı 1.913,98 dolardan işlem görüyor.

Aynı saat diliminde çeyrek altın alış fiyatı 2.784 TL'den işlem görürken çeyrek altın satış fiyatı 2.813 TL'den alıcısını buluyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Yeni haftaya negatif bir seyir ile başlayan küresel piyasalarda altın fiyatları enflasyonist baskılar ve resesyon endişesi ile geriledi. Özellikle Çin'de oluşan üretim ve istihdamdaki kayıp ile başlayan deflasyon süreci altın fiyatlarındaki hızlı düşüşü tetikledi. Gün içinde takip edilen makroekonomik veriler varlık fiyatları üzerinde de etkisini hissettirdi. Amerika'da ve Çin’deki ekonomik belirsizlik altın fiyatlarında son iki haftadır görülen zirveden düşleri tetikledi.

ALTIN YATIRIMCISINA GÜN DOĞDU!

Gram altın fiyatı son gelişmelerle birlikte Temmuz ayı başından beri en düşük seviyelere ulaştı. Yatırımcının güvenli liman olarak görüldüğü altın kurunda sabırla beklemesi gereken bu yeni dönemde yatırım yapmak isteyenler için de yeni bir umut kapısı oluştu. İslam Memiş ve Hatice Kolçak gibi ünlü piyasa uzmanları tarafından düşüş döneminde altın alımına yönelik tavsiyeler gecikmedi. Altın fiyatlarında düşüş döneminin henüz dün başlayan Çin buhranı nedeniyle bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.