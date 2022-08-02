Cihangir Ceyhan Pamuk Gibi Bir İnsan Olduğunu Açıkladı

Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, Adana merkezli Sofor Bir dizisinde rol alması ardından dikkatleri üzerine çekmiş ve kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya başlamıştı. Kısa süre içerisinde geniş bir kitleye hitap etmeye başlayan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan yaptığı her işle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim Çukur dizisinde Azer isimli hayat verdiği karakter ile ekranlarda yer almış ve yapımcıların gözdesi konumunda olmuştu. Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimler ile beraber aynı oyuncu kadrosunda bulunan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan daha sonra Alev Alev dizisi için kamera karşısına geçmişti. Söz konusu projede sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile beğeni toplayan ünlü isim Alev Alev dizisinde güçlü bir performansa imza atmıştı.

Yeni sezonda ise ekranlara damga vuran Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak Hayri isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu bu karakter ile hafızalara kazındı. Kanal D'nin çok izlenen dizisi olan Camdaki Kız’da rol alarak projenin yeni sezonuna dahil olan ünlü isim merak edilenleri yanıtladı. YouTube'da Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olarak katılım gösteren ve merak edilenleri yanıtlayan ünlü oyuncu Ceyhan, iş hayatı ve özel hayatı hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Adanalı olan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan Adanalı insanların her ne kadar sert görünseler de merhametli olduğunu açıkladı ve dikkat çekti. O topraklarda çok fazla acının yaşandığını ifade eden ünlü isim bu acılar üzerine çok fazla kitap yazıldığını ve filmler çekildiğini ifade ederken dikkat çekici ifadeler de kullandı. Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan her ne kadar sert görünse de öyle olmadığını açıklarken konuk olarak katıldığı YouTube programında merak edilenleri yanıtladı. Bazı zamanlarda büründüğü sert görüntüsünü değiştirmek adına bu duruma ekstra dikkat ettiğini söyledi. Bu duruma dikkat ede ede pamuk gibi bir insan olduğunu da ifade eden Cihangir Ceyhan, dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu annesi vefat ettiği sırada henüz 2 yaşında olduğunu ifade ederken çocukluk döneminde yaşadığı travmatik olayları da anlattı. Toplamda 4 kardeş olduklarını belirten Cihangir Ceyhan bir ablasının da vefat ettiğini ve suda boğulduğunu açıkladı. Bu olay yaşandığı sırada 6 yaşında olduğunu anlatan ünlü oyuncu küçük olduğunu ve çok anlayamadığını söylerken dikkatleri üzerine çekti. Ablası ve abisinin meydana gelen olaydan kendisine kıyasla daha çok etkilendiklerini açıklarken durumun çok kaotik olduğunu da söyledi.

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan oyunculuk mesleğine adım atmadan önce bir gazetede haftanın iki günü muhabirlik işi dahil olmak üzere pek çok iş yaptığını da ifade etti.

Cihangir Ceyhan Kimdir, Kaç Yaşında, Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Hayri isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan, Sıfır Bir Adana dizisi ile hafızalara kazınmıştı. Alev Alev dizisinde sergilediği güçlü oyunculuk performansı ardından Camdaki Kız isimli dizide rol alan Cihangir Ceyhan merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Alev Alev dizisinde 2022 senesinde rol alan ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan 2021 yılında ise Camdaki Kız dizisine geçmiş ve dizide çok önemli bir rol üstlenmişti.