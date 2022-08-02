Aslıhan Güner Komutan Filminde Eşi Mert Kılıç ile Birlikte Oynuyor!

Bir süre önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli film ile kariyer hayatında zirveye ulaşan ve geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bu defa farklı bir tercih yaptı. Oyuncu, söz konusu dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide Karadenizli cevval bir kadına hayat vermişti. Fakat Kuzey Yıldızı Aşk isimli proje sonrasında rol aldığı projede büyük bir hüsran yaşayan ünlü oyuncunun dizisi kısa süre içerisinde yayından kaldırılmıştı. Aslıhan Güner uzun bir süredir ekranlardan uzakta bulunsa da bu sıralarda yeni projesi ile seyirci kitlesi ile bir araya gelmek için hazırlık yapıyor.

Yıldız karakteri ile milyonlarca izleyicinin hafızasına kazınan ve hayatın ilk aşkı olan adamı hiçbir zaman unutmayan bir kadına hayat veren Aslıhan Güner, büyük başarılar elde etmişti. Her ne kadar tutku dolu olsa da aşkına boyun eğmeyen biri olarak dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, Show TV ekranlarında rol alıp performansı sergiliyordu. Söz konusu dizi oyuncu kadrosu ile ilgi çekerken proje izlenme oranlarında da çok yüksek oranlar elde etmişti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Aslıhan Güner, bu defa dram türünde izleyici ile buluşan Uzak Şehrin Masalı isimli dizi projesi ile ardından söz ettirmişti.

Dram türünde seyirci kitlesi ile buluşan Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi, izlenme oranlarının çok düşük gelmesi ardından hayal kırıklığı yaşamıştı. Uzak Şehrin Masalı, Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmuş fakat elde ettiği reyting oranları sebebiyle yayın hayatını sonlandırma durumunda kalmıştı. Kanal söz konsol proje için final kararı almış ve dizi de yayın ömrü çok kısa bir şekilde ekranlara veda etmişti. Ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in hayranları ise yayın hayatı çok kısa olan ve kısa süre içerisinde ekran hayatını sonlandıran Uzak Şehrin Masalı dizisinin sona ermesinden beri oyuncuyu hasret içerisinde bekliyor.

Hüsran yaşadığı dizi sonrasında bir sonraki projesi için çok dikkatli olması gereken Aslıhan Güner bu defa bir dizi projesi yerine sinema filmini tercih etti ve bu tercihi ile adından söz ettirdi. Çok kısa süre içerisinde hayranları karşısına sinema filmiyle çıkacak olan ünlü oyuncu Aslıhan Güner hayranları tarafından veya merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Komutan isimli filmde Aslıhan Güner gerçek hayattaki oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile beraber başrolü paylaşıyor. Filmin 7 ekim tarihinde seyirci kitlesi ile buluşacağı açıklandı ve ünlü çiftin hayranları filmi merak içerisinde beklemeye başladı. Söz konusu filmde başrolde yer alan ünlü oyuncu Mert Kılıç'ın filmin senaryosunu da yazdığı öğrenilirken konu hakkında detaylar merak edildi.

7 ekim tarihinde vizyona girecek olan Komutan isimli filmde Züleyha isimli karaktere hayat verecek olan ünlü oyuncu Aslan Güner eşi Mert Kılıç ile birlikte filmin oyuncu kadrosuna yer alıyor. Aksiyon ve savaş türündeki filmin yapımcılığı da Kılıç Yapım’a ait olurken film merak içerisinde bekleniyor. Komutan isimli filmin yönetmenliğinin Selahattin Sancaklı tarafından gerçekleştiği bilinirken filmin hikayesi hakkında bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı. Peki Komutan filmi konusu nedir? Söz konusu filmde 4 kişilik bir tim anlatılacak ve yaşadıkları olaylar macera türünde seyirci ile buluşacak.