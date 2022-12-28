Çifte maaşı duyan göbek attı! Bu şarta uyan herkes başvurdu! SGK "bu fırsat kaçmaz" dedi!

SGK "bu fırsat kaçmaz" dedi! Çifte maaşı duyan göbek attı! Bu şarta uyan herkes başvurdu! SGK milyonlarca yaşlıya, dula ve yetimlere müjdeyi son dakika duyurdu. Hem yaşlıların hem de yetim ve dulların yararlanabileceği çifte maaş başvuruları an itibariyle başladı. Kriterleri sağlıyorsanız haberimizin devamına göz atmanızı tavsiye ederiz. İşte çifte maaş müjdesinin duyurulan detayları…

Yeni Yıla Çifte Maaşla Girebilirsiniz

SGK’nın verdiği müjdeli haberde vatandaşların ekonomilerine fayda sağlamak amacıyla maaş aldığı kurumdan bağımsız çifte maaş müjdesinden yararlanabilmektedir. Son dönemlerde emeklilerin ekonomik problemler yaşamasına karşılık alınan çifte maaş önlemi yetim ve dulları da kapsamaktadır.

Çifte maaşın kimleri kapsadığı ve maaş almak için hangi şartları sağlamak gerektiği merakla vatandaşların sorduğu sorular haline geldi. SGK maddi yardımlara ihtiyaç duyan vatandaşlara son dakika haberi olarak çifte maaş müjdesini duyurdu. Çifte maaş desteğinden yalnızca emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlarında faydalanabileceği duyuruldu. Bunun için sahip olunması gereken özelliklere ulaşarak başvuru yapıp yapamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

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