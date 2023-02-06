Piyasalar Deprem Faciasına Endeksli! Etkileri Takip Ediliyor! Dolar Ve Euro’da Son Durum

Türkiye yeni haftaya girerken deprem faciası ile başladı. Depremin etkileri yakından takip ediliyor. Piyasalar depremin etkisi ile haftaya yatar seyir ile başladı. Piyasalar deprem faciasına endeksli! Etkileri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro tarafından son durum…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve yedi ili kapsayan depremde en az 200 kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binalarda ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Piyasalarda iç veri gündemde. Ocak ayı fiyat gelişmeleri, kur endeksi Hazinenin 2 yıllık sabit kuponlu tahvili tekrardan ihracı ve 2022 yılana ait nüfus bilgileri yer alıyor.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Dolar geçen hafta ABD’de tarafından gelen tarım dışı istihdam artışı beklenin üzerinde açıklandı. Fed para politikasında sıkılaştırma yaklaşımını ön planda tutması beklentileri yükselti. Ocak ayında gerçekleşen tarım dışı istihdam 517 bin ile beklentilerin üstüne çıktı. Tahminler ise 185 bin artması yönünde idi.

Merkez Bankası tarafından alınan önlemler piyasada son zamanlarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılda dolar karşısında yüzde 29,6 oranından değer kaybetti. Bu sabah Dolar/TL 18.8280/18.8285 seviyesinde. Euro/TL kurunda ise 20,32'den haftaya başlangıç yaptı.

Piyasalar Seçim Gündemini Fiyatlıyor

İktidar tarafından düşük faiz, cari fazlalığı yönünde ekonomi politikaları uygularken, muhalefet tarafından ekonomi politikalarını tersine çevirme planlanıyor. 14 Mayıs tarihinde yapılması tahmin edilen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişimin yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

Ekonomistlerin yanı sıra ekonomi çevreleri de Mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerde enflasyonun yüzde 40 civarında olması tahmin ediliyor. Ocak ayından gerçekleşen enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı.

Ocak ayı fiyatlarında TÜFE %6.65 ile kuvvetli bir artış yaşandı. Ekim ayında 24 yılın zirvesi yaşanan yüzde 85,51 lik oran Ocak ayında düşerek yüzde 57,7 oranında gerçekleşti.