Çiftçiye Müjde Var! 50.000 TL Nakit Alınacak! Geri Ödemesi İstenilen Zamanda Yapılabilecek

Çiftçiye müjde var! 50 bin lira tutarlı kredi için geri ödeme istenilen zamanda yapılacak. Çiftçiye kredi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da verecek. Nakit kredi hakkında detaylı bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz…

Kamu ve özel bankalardan çiftçilere müjde! Son dakika haberi olarak duyurulan kampanyada, bankalar her meslek grubuna göre kredi imkânı sunuyor. Tarım ve hayvancılık işleri ile meşgul olan kişiler bankalardan tarım kredisi ya da çiftçi kredisi alabilecek. Şayet sizler de tarım ya da ziraat ile uğraşıyorsanız, başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz. Başvuruda bulunacak olan kişilerin 18 ile 40 yaş arasında bulunması gerekir. Bu şartı karşılayan kişiler 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredilerden faydalanabilir. Devlet destekli olarak verilen krediler kampanyalar devam ediyor. İhtiyacınız olması durumunda 50 bin lira tutarlı kredi için anında başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 50.000 TL Tutarlı Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası tarafından verilen 50 bin lira tutarlı kredi için gerekli başvuruyu yaparak krediyi kullanabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilen kredide ayrıca banka kendi bünyesinde de kredi kullandırıyor. En yakın banka şubesine giderek hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlamanız halinde kredi kullanabilirsiniz. Banka ÇKS belgesi ile birlikte banka sicilinde her hangi bir sorunu olmayan müşterilerine 60 ay vadeye kadar kredi kullandırıyor. Araç ve traktör alımları için de kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank 50.000 TL Çiftçi Kredisi

Denizbank, kendisine başvuran kişilere 50 bin lira tutarlı çiftçi kredisi kullandırıyor. İhtiyacınız olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz. 50 bin liralık kredilerde 60 ay vade imkânı bulunuyor. Bunun yanı sıra 3 ayda, 6 ayda, 9 ayda ve senede 1 ödeme imkânı da sunuyor. Banka üzerinden başvuru yapılması halinde kredi notunun 1100 ve üzeri olması gerekir. Daha önceki zamanlarda bu bankadan çiftçi kredisi kullanılmış ise banka şubesine gitmeden internet üzerinden başvuru yapılarak kredi kullanılabilir.