SSK, Bağkurlu, Memur Olanlara Müjde! En Az Para İhtiyacınızda 4 Banka Yanınızda! Hesabınıza Nakit Ödemesi Yapacaklar.Son Dakika olarak yayınlanan bu destek haberi oldukça rağbet görüyor. Bankalardan 50 bin TL ile 100 bin TL arasında destek alınıyor. İşte sonucuna göre destek alan bankalar ve bu bankaların kredi kampanyaları...

İhtiyaç kredisi bankalarda belirli limitlere göre verilmektedir. Sizlerde eğer 50.000 TL ve 100.000 TL arasında kredi alacaksanız, yüksek limitli kredi veren bankalardan işlem yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacağınız banka sizin kredi değerlendirmenizi yapacak ve buna göre onay verecektir. Kredi notu yüksek olan, banka sicilinde sıkıntı olmayan müşteriler bu kredileri alarak 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman eğer banka hemen değerlendirme yaparsa, kredi onayı sonrasında aynı gün içinde kredi kullanımı yapabileceksiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı 50.000 TL üzeri kredi alabilirsiniz bunun bilgilerini verelim.

Akbank 50.000 TL Kredi Vereceğini Duyurdu!

Akbank internet bankacılığı ile 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Banka şubesi üzerinden işlem yapacaksanız banka size 100.000 TL’ye kadar gelir belgenizin olması durumunda kredi verecektir. Akbank kredi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olan müşteriler anında kredilerini uygun faizlerle kullanacaklardır. Akbank Direkt kredisini kullanmak istiyorsanız, online işlem yapabilmeniz için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. Akbank 50.000 TL online kredi verdiğinde onaylanan tutarı bankaya gitmeden hesabınıza atabileceksiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Kredi Veriyor. 36 Ay Vadeli

Garanti BBVA’da 100.000 TL’ye kadar aynı gün, sadece kimlikle kredi vermektedir. Sizlerde bu bankadan kredi başvurusu yaparak, anında işlem yapabilir ve 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz. Kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması durumunda, sigortanızın da 90 gün yatmış olması durumunda kredi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu onay alan kişiler için aynı dakikada işlemler başlayacaktır. Kredi değerlendirmesi şube yetkisinde olup, şartlar uygun olursa olumlu sonuçlanır. Garanti BBVA üzerinden ayrıca internet sitesinden de kredi alabilirsiniz.

QNB Finansbank 50.000 TL Kredi SMS ile Veriyor...

Bankanın SMS kredi sistemini kullanarak 50.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu limit üzerinde kredi almak istiyorsanız banka şubelerine evraklarınız ile gitmeniz gerekiyor. Evraklarınız ile gittikten sonra 100 bin TL’ye kadar kredi kullanımı yapabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden 50.000 TL kredi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. TC KİMLİK numaranızı 5030’a gönderirseniz bu bankadan ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Vakıfbank 100.000 TL Kredi Düşük Faizli...

Kamu bankası olan ve uygun faizlerle kredi veren Vakıfbank’tan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan müşteriler banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Banka şubelerine gittiğinizde evraklarınız ile kredinizi kullanabilirsiniz. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı emekli veya çalışan kişilere kredi vermektedir. Çalışıyorsanız en az 1 yıllık sigortanızın olması şarttır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli ise emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. Emekli maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Vakıfbank 36 ay vade ile kredi veren bankalardandır. Dilerseniz 6 ay erteleme yaparak kredi kullanımı yapabilirsiniz.