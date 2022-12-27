Borcu Bulunup Nakit Arayanlar 10 bin TL Faizsiz Teklif! Nakit İsteyenlere Şip Şak Ödeme Olacak

Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler herhangi bir yerden borç bulamayanlar bankanın sunduğu taksitli nakit avans kampanyasından faizsiz olarak faydalanabiliyor. İş Bankası İşcepli vatandaşlara özel 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım fırsatı tanımlıyor. Yılın bitmesine sayılı günler kala 31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyadan faydalanmak için geç değil. İşcep uygulamasında yer alan “müşteri olmak istiyorum” adımını tamamlayanlar İş Bankası müşterisi olanlar kredi kartı başvurusu yaptıkları anda 10.000 TL'ye kadar taksitli ve faizsiz nakit avans kullanabiliyor.

Faizsiz ve Taksitli Nakit Avans Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankanın sunduğu ayrıcalıklı teklif faizsiz olarak alınan tutarın geri ödemesinde ek külfet oluşturmadan faydalanabilmeyi kolaylaştırıyor. Yalnızca banka müşterileri için sunulacak bu fırsat görüntülü görüşme yolu ile müşteri olma adamını tamamlayanlar için yalnızca tek seferlik olarak sunulacaktır. Faizsiz olarak talep edilecek 10.000 TL tutarında nakit avans 5 aylık vade süresi ile geri ödenebilecektir. Vade süresini arttırmak ve talep edilen nakit avans tutarını yükseltmek isteyenlerin bankanın belirlemiş olduğu faiz oranları üzerinden talebini iletmesi mümkündür.

Faizsiz ve Taksitli Nakit Avans Başvuru Şartları

İş Bankası müşterisi olma adımlarını tamamlayanlar müşteri olmaya uygun görülenler uygulama içerisinde yer alan kredi kartı başvuru alanını kullanarak fiziki olarak teslim alması gerekiyor. Başvurusu onaylananlar 300 TL'den başlayarak 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans tutarını talep edebiliyor. Kredi kartı başvuru onayını alanlar onaylanma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde başvurusunu iletebilir. Kampanyadan faydalanmak ise bir yılı buluyor. İş Bankası ticari kredi kart sahipleri ile bireysel kredi kartı sahipleri kampanyadan faydalanabiliyor.