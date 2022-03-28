Chris Rock Kimdir, Will Smith'in Oscar Töreninde Tokatı Olay Oldu

Bu sene 94.’sü düzenlendiği bilinen Oscar ödülleri 3 yıl sonrasında ilk defa sonuculu gerçekleşti ve ödüller yapılan tören ile sahiplerine kavuştu. Söz konusu törende sahnede yaşanan olay ödüllerden daha çok konuşuldu ve Will Smith'in attığı tokat dünya gündeminde yer aldı. Sahneye çıktığı zaman Chris Rock'a tokat atan ünlü oyuncu Will Smith bu hareketi ile adından söz ettirdi ve atılan tokat olay oldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ünlü isim Will Smith sunucu Chris Rock’a tokat attı ve daha sonra yapılan bu hareketin mizahsen olup olmadığı tartışma konusu haline geldi. Sahnede yapılan bu hareket dünya gündeminde yer alırken Will smith'in sahneye doğru “karımın adını ağzına alma” şeklinde bağırması da dikkat çeken bir diğer detay olarak yorumlandı.

Will Smith’in eşinin saçkıran hastalığı sebebiyle kazıtmış olduğu saçları hakkında espriler yapan ünlü komedyen Rock, ünlü oyuncu Will Smith’i sinirlendirdi ve ünlü oyuncu sahneye çıkarak sunucuya tokat atması ile gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra yayıncı kuruluş da olayın yaşandığı sırada programın sesini kapattı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Will Smith tokat atması ardından yerine döndü ve sahneye doğru sunucuya “Karımın adını ağzına alma” diye bağırarak dikkatleri üzerine çekti. Sunucunun açıklama yapma girişimine engel olan ünlü oyuncu aynı ifadeleri ikinci kez daha sert bir şekilde söyledi ve sonrasında sahneye çıkarak sonucuya tokat atmayı ihmal etmedi.

Konu hakkında yaşanan en büyük tartışma ise bu olayının mizahsen olup olmadığı yönünde olarak yorumlandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Yaşanan tokat olayı sonrasında yayıncı kuruluşun sesi kesmesi de bu durumun beklenmedik bir olay olduğuna işaret etti ve daha sonra ünlü oyuncu sakinleşmeye çalıştı. Diğer taraftan ünlü oyuncu Will Smith'in kazanmış olduğu en iyi erkek oyuncu ödülünün akademi tarafından kendisinden geri istenebileceği de konuşulan konular arasında gösterildi.