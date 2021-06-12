Savaşçı neden final yapıyor? Savaşçı neden bitiyor?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı başlaması için 1.5 yıl bekleyen hayranları ani final kararıyla kahroldu. FOX TV sevilen dizisi Savaşçı neden bitiyor? Savaşçı neden final yapıyor merak ediliyor!

Savaşçı final yapıyor!

FOX TV ekranlarında yayınlanan savaşçı 12 Haziran cumartesi günü ekranlara gelecek bölümüyle final yapıyor. FOX TV Savaşçı dizisini bitiriyor ancak isyanlar beraberinde geldi.

Savaşçı neden final yapıyor?

Savaşçı dizinin günü sevilmedi. Pazar akşamları çok sevilen günde Teşkilat dizisi olması ve Kefaret'in bitmemesi nedeniyle Savaşçı yoluna devam etmişti. Savaşçı dizisi Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi reyting rekorları kıran dizilerin olması nedeniyle cumartesi günü tutunamadı. Hatta Gönül Dağı sezon finali yaptıktan sonra da izleyici Kardeşlerimi tercih etti. Kanal Savaşçı dizisine 2. şansı vermedi ve bir hafta beklemeden final yaptı.

Savaşçı yeniden başlar mı?

3. kez bitmiş olacak Savaşçı bir daha başlama ihtimali yok. Eski kadrodan bir çok yıldızı kaybeden Savaşçı ekibi muhteşem kadrosuna rağmen yeni oyuncular sevilmedi, hatta Savaşçı'nın yıldız ismini gözler aradı. Berk Oktay olmaması Savaşçı dizisinin kabusu oldu!

Savaşçı neden bitiyor?

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın oturduğu, başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş yer aldığı Savaşçı dizisi reyting sonuçları nedeniyle bitiyor.