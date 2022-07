Çevrimiçi Flört Tükenmişliği Durdurulabilir Mi?

Andy Hong, aynı kadınla internette buluşmaya devam ediyormuş gibi hissediyor: New England'daki küçük bir okuldan mezun olan, kayak yapmayı ve spor yapmayı seven biri. Yirmi sekiz yaşındaki bu tür bir kadına karşı hiçbir şeyinin olmadığını, ancak ille de onlarla ilişki kurmak zorunda olmadığını ve dışarıda romantik bir ilişki yaşayabileceği her türden insan olduğunu biliyor.

Tekrarlar onu yıpratıyor, ama yine de flört uygulaması Hinge aynı kalıptan insanları tavsiye etmeye devam ediyor. Boston merkezli Hong, Hinge için “Bir türe hitap ediyorlar ve size bir tür besleyecekler” diyor.

Deneyim, Hong'u "karar yorgunluğu" olarak adlandırdığı bir şeyle baş başa bıraktı - başkalarının "flört uygulaması tükenmişliği" olarak adlandırdığı bir şey. Bu, uygulama tabanlı flört dünyasında yaygın bir fenomendir. İnsanlar, uygulamalarda bulunan sonsuz potansiyel tarih kaydırmasından bıktı. Pek çok kullanıcı, internette gezinmek için harcadıkları zamanla, aslında randevularda harcadıkları zamana kıyasla hüsrana uğrar.

Hong, “Saf sayılar açısından, eşleştiğiniz varsayımsal 10 kişiyle, muhtemelen yedi veya sekiz kişiyle sağlam bir konuşma yapacaksınız” diyor. "Bu yedi ila sekiz arasında, bir veya iki [şahsen randevu] gibi netleşebilirsiniz."

Ancak bu günlerde, çoğu kişi bunun zor bir iş olduğunu ve potansiyel olarak hayal kırıklığı yarattığını bilse de, bu günlerde bekar insanlar çevrimiçi flört dünyasıyla meşgul olmamaya zorlanıyorlar . 2019'da yapılan bir araştırmaya göre, çevrimiçi flört, bir partnerle tanışmak için tesadüfi bir karşılaşmadan çok daha olası bir yol haline geldi.

Yine de bir bedel alabilir: İngiltere merkezli flört uygulaması Badoo'nun yakın tarihli bir anketi , bekarların dörtte üçünden fazlasının ödüllendirici olmayan etkileşimler ve platformlardan ve uygulamalardan gelen uygunsuz eşleşmeler nedeniyle tükenmiş hissettiğini gösterdi. Hinge'den yapılan bir araştırma ayrıca, kullanıcılarının önemli bir bölümünün (%61) modern flört sürecinden bunaldığını ve Nisan 2022'de ABD'de yapılan bir araştırma, beş yetişkinden dördünün “ çevrimiçi flörtten dolayı bir dereceye kadar duygusal yorgunluk veya tükenmişlik yaşadığını” gösterdi.

Yine de insanlar potansiyel ortaklar bulmak için flört uygulamalarını kullanmaya devam ediyor. Görünen o ki, deneyim ne kadar kötüye giderse gitsin, bu uygulamalar giderek daha fazla çevrimiçi hareket eden bir dünyada insanlarla romantik bir şekilde tanışmanın en kolay yollarından biri olmaya devam ediyor. İnsanlar tarih bulmak için bu uygulamalarda kalacaksa, eziyeti azaltmanın yolları var mı?

'Geçecek çok şey var'

Basitçe, flört uygulaması tükenmişliği, uzun süreli flört uygulaması kullanımından kaynaklanan tükenme anlamına geliyor, diyor Baltimore, ABD'deki Space Between Counseling Services'de lisanslı bir lisansüstü profesyonel danışman olan Nora Padison.

Bu yorgunluğun birkaç temel işareti vardır: Bir kullanıcı olumsuz duyguları yaklaşan flört uygulamalarıyla ilişkilendirdiğinde; uygulamayı kullanma eylemi ve ardından gelen flört süreci onları tükettiğinde; ve "ikinci bir iş" gibi hissettiğinde, diyor 25 ila 35 yaş arası yetişkinler için iki "modern flört destek grubu" yöneten Padison.

Alabama Üniversitesi'nde iletişim çalışmaları doçenti olan Leah LeFebvre'nin araştırmasına göre, 2017'de anket yaptığı 395 Tinder kullanıcısının yarısından fazlası uygulamayı birden çok kez silmiş . Bu vakaların yaklaşık %40'ında bunun nedeni kullanıcının bir ilişki başlatmasıydı. Ancak katılımcıların %35'i “başarısız hissettikleri” için uygulamadan vazgeçtiklerini söyledi. LeFebvre, BBC'ye bir e-postada "Yanıt yok, eşleşme yok, potansiyel ortak veya olumsuz deneyim" yaşamadıkları anlamına geliyordu. Bazıları uygulamayı kullanmaktan “sıkıldı” veya “yoruldu”; diğerleri bunu “anlamsız” buldu – flört uygulaması tükenmişliğinin tüm belirtileri.

32 yaşındaki konuşma terapisti Rosemary Guiser, “Orta derecede ilginç olduğunu düşündüğüm veya belki de konuşmak isteyebileceğim birini bulmak için kelimenin tam anlamıyla 100 kişiyi taramam gerektiğini hissettiğimde bazen tükenmiş hissediyorum” diyor. Philadelphia, ABD. "Geçecek çok şey varmış gibi geliyor."

Guiser, Ocak ayında bir ilişki sona erdiğinde Bumble ve Hinge gibi uygulamaları kullanmaya başladı, ancak flört uygulamalarıyla ilk deneyimi 2013 ve 2014'te OkCupid ve Tinder ile oldu. Uygulamaları neredeyse "açtıktan hemen sonra" tükenmiş hissetmeye başladığını söylüyor.

Guiser, "Biriyle konuşma, onunla görüşmeyi planlama ve daha sonra onlarla tanışma süreci - çok zaman ve iş var" diyor. Uygulamalarda sohbet etmekten hoşlanmadığını, çünkü bu metin tabanlı konuşmaların diğer kişi hakkında gerçek bir fikir vermediğini ekliyor. "Biriyle harika bir sohbete sahip olabilirsiniz, ancak sonra buluşursunuz ve 10 saniye içinde onun tanımak isteyeceğiniz biri olmadığını anlarsınız," diyor ve bu da zaman kaybı anlamına geliyor. Ayrıca, çevrimiçi ortamda harika bir eşleşme gibi görünen kişinin gerçek hayatta gerçekten var olmadığını anlamak büyük bir duygusal hayal kırıklığı olabilir.