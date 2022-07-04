Isı Dalgaları Nasıl Polen Krizi Yaratıyor?

Geçen Haziran ayında Aaron Flansburg, sıcaklığın arttığını hissetti ve bunun kanola mahsulü için ne anlama geldiğini biliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey batısındaki Washington eyaletinde beşinci nesil bir çiftçi olan Flansburg, kanola ekimini yaz başındaki serin haftalarda çiçek açmak için yapıyor. Ancak geçen yıl tarlaları tam çiçekler açarken 108F (42C) ısıyla sarsıldı. “Bölgemizin Haziran ayında böyle bir sıcaklığa sahip olması neredeyse duyulmamış bir şey” diyor.

Sarı çiçekler bunaldı, üreme durdu ve kanola yağı için preslenmiş birçok tohum asla oluşmadı. Flansburg, dönüm başına yaklaşık 600-800 libre (272-363 kg) verdi. Bir önceki yıl, ideal hava koşulları altında akre başına 2.700 libre (1.225 kg) kadar yüksek bir seviyeye ulaşmıştı.

Bu zayıf hasata birçok faktör katkıda bulunmuş olabilir - büyüme mevsimi boyunca sıcaklık ve kuraklık devam etti. Ancak bilim adamları için bir nokta endişe verici bir şekilde netleşiyor: ısı bir polen öldürücüdür.

Yeterli su ile bile, ısı polenlere zarar verebilir ve kanola ve mısır , yer fıstığı ve pirinç dahil olmak üzere diğer birçok üründe döllenmeyi önleyebilir . Bu nedenle birçok çiftçi ekinlerin sıcaklık yükselmeden çiçek açmasını hedefliyor.

Ancak iklim değişikliği, dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde sıcaklıkların 90F (32C) üzerine çıktığı günlerin sayısını artırdıkça ve çok günlü aşırı sıcaklar daha yaygın hale geldikçe , bu zamanlamayı doğru yapmak imkansız değilse de zor olabilir.

Daha sıcak bir gelecekle karşı karşıya kalan araştırmacılar, polenlerin sıcağı yenmesine yardımcı olacak yollar arıyorlar. Isıya daha dayanıklı çeşitlere ve kış mevsiminde hayatta kalabilen ve sıcak çarpmalarından önce çiçek açabilen üreme çeşitlerine yol açabilecek genleri ortaya çıkarıyorlar. Polenin kesin sınırlarını araştırıyorlar ve hatta hava düzeldiğinde doğrudan mahsullere püskürtmek için büyük ölçeklerde polen topluyorlar.

Tehlikede olan diyetimizin çoğu. North Carolina'daki Wake Forest Üniversitesi'nden biyokimyacı Gloria Muday, yediğimiz her tohum, tahıl ve meyvenin doğrudan tozlaşma ürünü olduğunu açıklıyor. "Kritik parametre, üreme sırasındaki maksimum sıcaklıktır" diyor.

Tohumların oluşumu, bir polen tanesinin bir bitkinin erkek üreme organının (ercik) anterinden ayrılması, dişi üreme organının (pistil) yapışkan damgasına inmesi ve bir tüp oluşturmaya başlamasıyla başlar. Bu tüp, polen tanesinin genetik materyalini ilettiği yumurtalığa ulaşana kadar stigma ve stil adı verilen bir sap boyunca büyüyen tek bir hücreden oluşur.

Iowa Eyalet Üniversitesi'nde fahri tarım bilimi profesörü olan Mark Westgate, polen tüpü büyümesinin bitki dünyasındaki hücresel büyümenin en hızlı örneklerinden biri olduğunu söylüyor. "Saatte bir santimetreye (0,4 inç) kadar büyüyor, bu inanılmaz derecede hızlı" diyor.