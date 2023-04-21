Bayramda Hangi Tatlılar Yapılır, Bayram Tatlıları Nelerdir?

Vatandaşlar Bayram sabahının ilk gününde ailelerini, akrabalarını ve yakın çevrelerini ziyarete giderek ve onlarla beraber harika bir gün geçirmek istedi. Sizin de bayram günlerinde evinize misafir olacak yakınlarınız varsa onlar için hangi tatlıları yapabileceğinizi yazdık.

Baklava, lokma, hurma tatlısı, künefe, şekerpare, tulumba tatlısı, istiridye tatlısı ya da Kıbrıs tatlısı Bayram günlerinde yapılan vazgeçilmez tatlılar arasında yer almaktadır. Peki hurma tatlısı nedir, malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Hurma tatlısı evde kolay bir şekilde hazırlanabilir ve şerbetli tatlı sevenler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Hurma tatlısını ilk kez yapacaksanız sizler için bu tarifi hazırlarken uygulamanız gereken püf noktaları haberimizde belirttik.

Hurma tatlısı malzemeleri arasında 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tepeleme yoğurt, 1 paket eritilmiş ılıtılmış margarin ya da tereyağı, 4.5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, yarım çay bardağı toz şeker ve bir tutam tuz bulunmaktadır.

Hurma tatlısı şerbeti için gerekli olan malzemeler arasında ise 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un ve yarım limon vardır. Hurma tatlısını yapmak için öncelikle şerbeti hazırlamanız gerekmektedir. Daha sonra 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı un ve yarım limon kaynatılır. Tereyağı ya da margarini yakmadan kısık ateşte eritmeniz gerekmektedir. Ardından yağlar yoğurma kabına dökülür ve daha sonra tüm malzemeler katılarak ele yapışmayan şekilde yumuşak bir hamur elde edilir. Küçük parçalar hamurdan yapılır ve hamurun üstüne hafif bastırarak hamurlar yuvarlanır. Hazırlanan küçük parçalar daha sonra tepsiye dizilecektir. Hurma tatlısını önceden ısıtılmış olan fırında üstü kızarana dek pişirmeniz ve çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirmeniz sonrasında şerbetini dökmeniz tavsiye edilir. Hurma tatlısı şerbetini çektiği zaman servise hazır olacaktır.