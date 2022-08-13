Tek Bir Şart Var! Karşılayan Herkes Alabilecek. Maddi Yardım Yapılacak!...

Pandemi süresi boyunca vatandaşlara maddi yönden destek ödemeleri yapıldı. İlk ödemeler 1 000 TL iken, sonraki ödemeler 1 100 TL üzerinden devam etti.

Pandemi öncesi vatandaşlara devlet tarafından ihtiyaç sahibi olanlara destek ödemeleri yapılıyordu. Salgın boyunca devam eden destekler kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hatta devlet desteklerine yenileri de eklenmiş oldu. Fakat bu destekler yeteri kadar bilinmediği için başvuru yapılmadı. Devlet tarafından verilen destek PTT aracılığı ile vatandaşlara iki ayda bir verilmekte olup, 800 TL tutarlı bu desteğe birçok vatandaş başvuru yapmadığı için faydalanamadı.

PTT Aracılığıyla İki Ödeme Birden Yapılıyor

2 ayda bir PTT tarafından ödemeden sadece hak sahipleri faydalanıyor. Her ay on binlerce kişiye verilen ödemelere ek olarak bazı çocuklar için de 300 TL tutarında destek ödemesi yapılıyor. Bu destekten faydalanmak için gerekli koşulları nelerdir? Detaylar haberimizde…

Askerlik hizmeti ülkemizde zorunlu görevlerden bir tanesidir. Askerlik boyunca devletten destek almak mümkün. Yüzbinlerce aileyi ilgilendiren bu destek ile düzenli nakit yardımı alınabilir. Zorunlu askerlik görevi süresince askerde olan er ve erbaşların muhtaç ailelerine destek verilerek vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oluyor.

Nakit Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Devlet tarafından sunulan nakit destekten er ve erbaşların aileleri faydalanabilir. Bunun için er veya erbaşın resmi nikahlı olması gerekiyor. Askerli görevini yerine getiren kişi bekar ise başvuru önceliği annesine ait oluyor. Şayet anne vefat etti ise başvuru önceliği babaya tanınıyor. Şayet er veya erbaşın ailesi ayrı ise, yaşadığı ebeveyni başvuruda bulunabilir.

Yapılacak olan başvurular illerde valiliklere, ilçeler ise kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapılabilir. Devlet desteğinden aileye bağlanmasın heyet kararına bağlı. Olumlu karar verilebilmesi için hanenin gelir durumu göz önüne alınıyor.

Şayet hanede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az ise, durum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildiriliyor. Bildirilme ile birlikte başvuru sahibine destek ödemesi bağlanıyor. Haneye giren gelir tutarı, hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek ortaya çıkan tutara göre karar veriliyor.