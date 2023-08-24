Son zamanlarda bankalara yapılan kredi başvurularında patlama yaşanıyor. Kredi başvuruları, artan pahalılıktan kaynaklı olarak yükseliyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için düşük faizli kredi seçeneklerini araştırmaya başladı. Bazı bankalar faizsiz kredi seçeneği ya da nakit avans fırsatı veriyor.

Avantajlı kredi seçenekleri sunan bankaların başında TEB geliyor. TEB, 70 bin TL tutarında kredi vereceğini duyurdu. Banka krediyi hemen verecek ancak ödemeler 120 gün sonra başlayacak. Kredi ihtiyacı olanlar, kredi tutarını daha düşük olacak şekilde belirleyebilir. Bu sayede ödemeler, daha kolay şekilde yapılır.

70 BİN TL, 24 AY VADE İLE VERİLECEK

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre 70 bin TL kredinin 24 ay vade ile verileceği duyuruldu. Böylece aylık ödemeler kolayca yapılacak. TEB, 120 gün kredi erteleme fırsatı da sunuyor. Böylece ödemeler, birkaç ay ötelenebilir.

TEB’in verdiği kredi, acil kredi ihtiyacı olanların işini kolaylaştırıyor. Acil nakde sıkışanlar, TEB’in avantajlı kredisinden yararlanabilir. TEB, kredi başvurusunu değerlendirirken kredi notunu inceler. Kredi notu uygun olmayanlara kredi verilmesi mümkün değildir.

FAİZ ORANI 2.89 OLARAK AÇIKLANDI

TEB tarafından yapılan açıklamaya göre faiz oranı 2.89 olarak belirtildi. Tüketiciler, 24 ay vadeli olarak kredi çekecek. Aylık ödenecek tutar 4477 TL olarak uygulanıyor. Toplam geri ödeme tutarı 107 bin 461 TL olarak ifade ediliyor.

Kredi çekmek isteyenler başvurularını CEPTETEB uygulamasından yapabilir. Kredi tutarı 70 bin TL ve daha düşük olacak şekilde belirlenebilir. 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay vade uygulanır. TEB kredisi aldıktan sonra borcunu düzenli olarak ödemeyenler, ekstra faiz ödemek zorunda kalır. Uzun süre ödenmeyen borçlar, icraya düşer.

Ödemelerini düzenli yapamayanlar, bankalardan yapılandırma talebinde bulunabilir. TEB Bankasının kredi kartı, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi avantajlı kampanya seçenekleri de vardır. Böylece tüm ihtiyaçlar kolayca karşılanır.