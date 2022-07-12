13 Milyon Üzerindeki Emekli İçin Cumhurbaşkanı Duyurdu! Kimlik üzerinden 23.000 TL Ödeme...

Emekli olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayramdan önce yapılan duyuru sonrasında kamu bankaları harekete geçti. Emekli olan vatandaşlar için özellikle bayram sonrasında ihtiyaçları olan 23.000 TL nakit kredi kampanyası Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılmaktadır. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları durumunda ve daha önce bankalardan kredi kullanmaları durumunda 23.000 TL'ye kadar kredi alabileceği Haberi geldi. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebileceğiniz devlet destekli 23.000 TL kredi başvurusunu hemen yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet destekli olarak Cumhurbaşkanı onaylı Kredi imkânından faydalanmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda internet bankacılığı üzerinden işlem yapacağını duyurdu. Devlet bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı kendi bankasından alan vatandaşlara hemen kredi verecek ve onaylanan bu krediyi de aynı gün içinde internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşların hesaplarına yatıracak.

Kurban Bayramı bittikten sonraki ilk hafta mesai saatleri içerisinde başlatılacak olan Bu kampanyada 23.000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. 23.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde Kredi imkanından faydalanmak için sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.