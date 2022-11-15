2022 KYK Burs ve Kredi başvuruları E devlet'ten nasıl yapılır? İlk KYK bursu hangi ay yatacak?

Üniversitelerin eğitime başlamasına çok az bir zaman kala milyonlarca öğrenci 2022 KYK burs başvurusunun başlamasını bekliyordu. Yurt başvurularının alınmasının ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi haberlerine dikildi. Ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, bu yıl önceki senelere kıyasla daha çok başvuru yapılması bekleniyor.

KYK BURS KREDİ NE KADAR 2022?

2022 yılında KYK burs ve kredi almaya hak kazanan lisans öğrencilerine verilecek burs ve kredi miktarı 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine de 2 bin 550 lira olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, bu miktarlara Ocak ayında yeniden zam geleceği müjdelenmiştir.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çoğu okul Eylül ayı ortalarında ve Ekim başında eğitime başlayacağı için KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayı içinde alınacağı tahmin ediliyordu. Önceki senelerde genellikle Ekim ayının ortasında alınan burs başvuruları bu yıl 15 Kasım 2022 tarihi itibari ile başladı ve 17 Kasım 2022 saat 23.59’da sona erecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt, burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular bu sistem üzerinden yapılacağı için öğrencilerin, kimlikleri ile PTT şubelerine gidip e-devlet şifresi alması gerekmektedir. Başvuru ekranında öğrencilerden ekonomik, sosyal durumlarına ve eğitimlerine ilişkin bilgilerin istendiği görülecektir. Öğrencilerin girdiği bilgilerin tamamı başvurular değerlendirilirken kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılacağından doğru olmalıdır. Aksi halde yanlış bilgiler verdiği için burs ve kredi başvurularınız iptal edilecektir. Çoğu öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının ayrı ayrı yapıldığını sanmaktadır ancak aynı başvuru ekranında tek bir başvuru yapılmaktadır. Kişilerin maddi durumlarına göre burs mu kredi mi alacağı belirlenmektedir. Başvuru 10 aşamadan ibarettir. Bu aşamalar; Öğrenim bilgileri, adres bilgileri, varsa özel durum bilgileriniz, aile bilgileriniz, burs veya kredinin ödeneceği Ziraat Bankası bilgileri, Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleridir.

KYK BURS ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLER?

KYK bursu verilirken bazı öğrenciler bazı durumlarda öncelikli olarak alınmaktadır. Şehit çocukları ya da şehit bekarsa şehidin kardeşi, gazi çocukları veya gazi bekarsa kendisi, anne ve babası vefat etmiş öğrencilerin yanı sıra sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu onaylanmış kişiler bu burstan öncelikli olarak faydalanmaktadır. Yukarıda belirttiklerimize ek olarak; lise ve dengi öğretimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında yaşayarak bitiren öğrenciler, Darüşşafaka Lisesinde lise ve dengi öğrenimlerini bitiren öğrenciler ve son olarak Kurum Kuruluş Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uyan amatör milli sporcular öğrenciyken KYK burs önceliğine sahiptir.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs ya da kredi alacak öğrencilerin bursları veya kredileri, burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre hesaplarına yatırılır. Kişilerin eğitim süreci boyunca her ayın 6-10.günleri arasında paralar hesaba geçmiş olur.

KYK KREDİSİNİ BURSA ÇEVİRME

KYK’dan kredi alan ancak bunun bursa çevrilmesini isteyen öğrenciler bunu nasıl yapacağını araştırmaktadır. Kurum tarafından yapılan açıklamada ve kredi burs sözleşmesinde de kredi alan öğrencilerin durumunda sonradan değişiklik olursa ve yönetim kurulu tarafından belirlenmiş 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına girerlerse kredilerinin bursa çevrilmesi mümkündür. Ancak öğrencilerin bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir. Gerekli belgeleri iletmelerini izleyen ödeme döneminden sonra kredilerini burs olarak temin edebilirler.

