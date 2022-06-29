Cep Telefonu Alacaklar Dikkat: Yeni Markalar Boy Göstermeye Başladı: Xiaomi Poco Ön Plana Çıkıyor!

Dün Poco F4 5G'nin 23 Haziran'da piyasaya çıkacağına dair resmi bir onay aldı. Ancak açılış konuşmasındaki tek cihaz bu olmayacak. İyi karşılanan Xiaomi Poco X4 GT de sahnede görünecek. Yakın bir zaman dilimi içinde etkinliğin başlaması ve Xiomi Poco modelinin tanıtılması bekleniyor.

Poco X4 GT'nin Redmi Note 11T Pro olarak yeniden adlandırılacağı tahmin ediliyor, bu da 144Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç FHD+ LCD ve 67W şarjlı 5.080mAh pil ile birlikte Dimensity 8100 yonga setine sahip olması gerektiği anlamına geliyor. Gelecek haftaki etkinliğe giden günlerde daha fazla fragman gelmesi muhtemel.

Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı ve cihaz özelliklerinin Türkiye'ye de gelebileceği söylenebilir. Cihaz, Xiaomi'nin alt markası Poco tarafından piyasaya sürülecek ve yaklaşık 600 dolara mal olacak. Cihaz, çok bütçe dostu diyemeyiz ancak kamera performansı konusunda kendinden emin.

Lansmana daha az bir zaman olduğu için cihazın tüm özelliklerinin netleşmesini beklemek bizim için yeterli olacak. Xiaomi'nin alt markası Poco, kullanıcıları memnun eden uygun fiyatlı cihazları da piyasaya sürdü. Şirketin bu cihazla beklentileri karşılama potansiyeline sahip olduğunu söylemek yeterli. Ülkemize gelip gelmeyeceğine dair tüm detaylar lansman etkinliğinde açıklanacak. Tüm kullanılabilirlik ayrıntıları yakında netleşecek.

Xiomi 12 Ultra Geliyor!

Xiaomi'nin yıllar boyunca akıllı telefon pazarına girme stratejisi, düşük kaliteli malzemelere sahip uygun fiyatlı donanım cihazları aracılığıyla bütçe dostu bir marka imajı elde etmek oldu. Baktığımızda Çinli teknoloji şirketinin bu planının adım adım gerçekleştiğini gördük ve Xiaomi denince aklımıza uygun maliyetli modeller geldi.

Ancak özellikle son yıllarda Xiaomi'nin akıllı cihazlarında kullanılan malzemelerin kalitesini ciddi anlamda iyileştirmesi, Çinli teknoloji devinin planlarının kökten değiştiğini gösteriyor. Xiaomi CEO'su yaptığı açıklamada, "Cep telefonu fiyatlarımızın bundan sonra ucuzlamasını beklemek doğru değil, maliyetlerimiz artıyor ve kalitemizi korumamız gerekiyor" diyerek, Xiaomi'nin bundan sonra da kaliteli ve yüksek fiyatlara sahip olmaya devam edeceğini açıkça belirtti.

Bu, şirketin yeni yol haritası Mi 12 Ultra'nın en somut örneği. Çinli şirkete yakın tanınmış bir hesap tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacağı kesin gibi görünüyor. Ayrıca yeni amiral gemisi 165Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip olacak ve bu da başlı başına fark yaratacak bir özellik olacak.

Arka kamera kurulumunda Leica'nın imzası niteliğindeki 4 parçalı yapısı, biri 50MP, diğeri 48MP çözünürlük sunuyor. Son olarak, 200W'a kadar hızlı şarj desteğine sahip devasa 5.000 mAh pil, hem uzun süreli kullanım hem de kısa süreli şarj sağlayacaktır. Mi 12 Ultra hakkında sadece iki bilinmeyen var. Telefon ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? Şimdiye kadar iki bilgiyi gizli tutan Xiaomi, yakın gelecekte bu konulara açıklık getirebilir.

Realma GT2 Özellikleriyle Kalitesini Ortaya Çıkarıyor!

Realme, son zamanlarda endüstrinin ağır toplarına meydan okuyor ve çok üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonlara yöneliyor. Arkasında Oppo'nun bulunduğu Realme, özellikle bütçe dostu bir amiral gemisi modeli üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu telefonlardan biri de Çinli şirketin üzerinde çalıştığı son modellerden biri olan GT 2 Explorer Master.

Bugüne kadar pek fazla bilgi alamadığımız Realme GT 2 Explorer Master, ünlü sertifikasyon sitesi TENAA'da ortaya çıktı. Elbette artık realme'nin yeni amiral gemisinin neredeyse tüm özelliklerini biliyoruz. Böylelikle Realme piyasalardaki gücünü ortaya koyarak farkını hissettirdi.