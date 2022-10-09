Cep Telefonlarına Denizbank uygulamasını indirenlere 44.000 TL ödeme verilecek, Mesaj ile de başvuru yapacaksınız

Cep telefonlarına, Denizbank uygulamasını indiren ve Denizbank müşterisi olan vatandaşlara 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. Bankalar , yapmış oldukları dijital bankacılık işlemlerinde özellikle artık ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere de destek vermektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika, duyuru kampanyasında Denizbank müşterisi olan vatandaşlara 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredileri 36 ay vadeli olarak ödenmektedir.

Cep telefonunuza eğer Denizbank'ın mobil uygulamasını indirerek, banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte giriş yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, 7-24, bu işlemlerinizi yapabileceğinizi söylemek isteriz. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda ve banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Sadece Denizbank'ın mobil uygulaması üzerinden değil, internet sitesi üzerinden de internet şubelerine giriş yaparak da kredi başvurusunda bulunabileceğinizi söylemek isteriz.

Denizbank , başlatmış olduğu 44000 TL kadar ihtiyaç kredisi kampanyasını sadece bireysel müşterileri için vermektedir. 44000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerine onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır. 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 3 ay ertelemeli olarak kredi işlemlerinden gerçekleştirebiliyor. 44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde 7 24 kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılarak, istediğiniz zaman kredi ödemesinden faydalanabilirsiniz.

3 ay ertelemeli olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde kredi şartlarına uygun olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvuruları gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı, Denizbank şubelerine taşıyarak, kredi kullanmak istiyorsanız, daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabileceğinizi söylemek istiyoruz.