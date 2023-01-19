Cebinde ve Cüzdanında Akbank Kartı Olanlara Müjde: Banka Hesap Üzerinden 67.000 TL Ödeme Olacak

67000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, banka tarafından hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. 67000 TL ihtiyaç kredisi almak için başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve kredi işlemlerinize hemen aynı gün içinde almak istiyorsunuz, kredi başvurusunu Akbank'ın yapmış olduğu başvuru yöntemleriyle birlikte hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden özellikle bu bankadan kredi alacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri gerçekleştirecek ve onaylanan krediler, dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılacaktır.

Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Kredi alacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirmek için Akbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılabilir ve cep telefonları üzerinden SMS atarak da diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden SMS atmaları ile birlikte yap, kredi başvuruları değerlendirmeye alınır ve kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, onay alabilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi TC kimlik ve alacağınız kredi limitini yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.