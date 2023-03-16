Cebinde kredi kartı olanlara, 36 ay vadeye kadar 10.000 TL ödeme veriliyor, Banka hesabınıza yatıyor

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan yeni kampanyada cebinde kredi kartı kullanan tüm vatandaşlar için yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. 36 ay vadeye kadar 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına sizler de hızlı bir şekilde katılabilecek ve 10.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu ödemelerde ihtiyaç kredisi ödemeleri belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde vatandaşların hesabına yatacak ve krediler kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda nakit ihtiyacı olup Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar 10.000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak için 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri sms kredi servisini kullanabilmektedir. 4411 numarasına bireysel t.c kimlik ayrı gelir ve doğum tarihi yazarak başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden ne kadar onay aldıklarını hemen görebilmektedirler.

Akbank kredi kartı kullanan vatandaşlar da Akbank müşterisi olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilirler ve Akbank direkt uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak Kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız 10.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak için belirli şartları uygun olarak kredi işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır.