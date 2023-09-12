Ay sonunu zor getiren vatandaşın uygun fiyatlı alışveriş seçeneği olarak değerlendirdiği kredi kartı haksız faiz uygulaması nedeniyle cebe sarabiliyor. Bankacılık Komisyon Başkanı Hüseyin Ölmez kredi kartında asgari ödeme yapan tüketicileri uyardı: “Kalan miktar için faiz ödeniyor. Eğer asgari ödemenin tamamı yapılmazsa ödenmeyen asgari ödeme miktarı içinde temerrüt faizi uygulanıyor.” uzman isim burada bir haksızlık olduğuna dikkat çekerek tüm kredi kartı kullanıcılarını haksız kazanca yönelik uyardı.

HER KART KULLANICISI 10 GÜN FAZLADAN ÖDEME YAPIYOR!

Asgari ödeme yapıldıktan sonra kalan dönem borcu üzerinden faiz işliyor. Fakat bu başlangıç tarihi her banka tarafından usulüne uygun yapılmıyor. Olması gereken durumu ise uzman isim şu sözlerle ifade ediyor: “Bilindiği gibi kredi kartlarında hesap kesim tarihinden sonra en az 10 gün ödeme günü zorunluluğu var. Ekstrede belirtilen ödeme tarihi aynı zamanda borcun yasal vadesidir. Bankalar dönem borcundan asgari ücret ödenmesi halinde kalan borç için hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz işletiyor. Eğer asgari borcu ödenmediyse ya da eksik ödendiyse kalan borcun tamamda temerrüt faizi hesap kesim tarihinden sonra başlatılıyor.”

FAZLADAN ÖDENEN O TUTARA DA FAİZ EKLENİYOR VE KATLANARAK ÇOĞALIYOR!

Vatandaşların dikkat etmediği tek detay faiz ve temerrüt faizi başlangıç tarihi ekstresinde belirtilen son ödeme tarihinden sonra başlamamasıdır. Bankalar hukuka ve hakkaniyete aykırı uygulamaları ile 10 gün fazla fayda tahakkuk ettiriyor. Bu miktarda borç ana parasını ekleniyor.

Uzman isim: “Konuyla ilgili örnek vermek gerekirse; 1.000 TL ödeme yapan bir tüketici faiz başlangıç tarihinin hesap kesim tarihi alınması ile 10 günlük aktif faiz oranı işliyor. Buna göre 11,90 TL fazladan ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu faiz hesaplanıyor ve anaparaya eklenerek tekrar faiz işletiliyor. Tüketicinin haksız ve hukuksuz ödemesi bu sebeple daha da çoğalıyor” diyerek sözlerini tamamladı.