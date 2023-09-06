Bankaların dar gelirli ailelere yönelik sunduğu teklifler düşük faizli kredi imkanına erişmeyi sağlarken acil nakit ihtiyacını karşılamayı destekliyor. Giyim, gıda, kozmetik, ulaşım, sağlık ve benzeri farklı sektörlerde oluşan acil nakit ihtiyacını karşılamayı sağlayacak özel teklifler sunan Akbank bu kez 2.000 TL kazandıran teklifi ile Eylül ayına damga vurdu.

Banka müşterisi olup kredi kartı başvurusunda bulunanlar 2.000 TL'ye kadar ödeme kazanıyor. 2.000 TL ödeme alabilmenin belirli şartları bulunuyor.

AKBANK 2 BİN TL NASIL KAZANILIR?

Bankaların yıl içinde müşteri hesabı kullanıcılarına özel sunmuş olduğu kampanyalar indirimli alışveriş yapabilmeyi kolay hale getiriyor. Akbank kart sahiplerine özel 30 Eylül tarihine kadar 2.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapacağını duyurdu. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden Akbank şubelerine gelerek veya internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapılabiliyor.

AKBANK 2 BİN TL CHİP-PARA KAZAN KAMPANYA ŞARTLARI!

Akbank 2.000 TL hediye chip-para kampanyası Axess kart kullanıcıları için geçerliliğini koruyor. Online uygulama üzerinden veya reel sektörlerde market, elektronik, giyim harcaması yapanlar bu kampanya sizler için geçerli oluyor. Akbank 1.500 TL ve üzeri harcama yapan her banka müşterisine 250 TL chip-para hediye ediyor. Toplamda ise 2.000 TL chip para Eylül ayı boyunca hesaba yatıyor.

AKBANK 2 BİN TL CHİP-PARA KAZAN KAMPANYASINA BAŞVUR!

Akbank'ın 2.000 TL'ye kadar chip-para kazandıran kampanya teklifinden yararlanmak isteyenler sms yoluyla başvuruda bulunabilir. Cep telefonunun mesaj kısmına ODUL yazıp 4566'ya kısa mesaj gönderenler kampanyaya katılabiliyor. Akbank'ın sunduğu bu çılgın tekliften faydalanmak isteyenler kampanyaya katıldıktan hemen sonra belirli sektörlerde geçerli alışveriş tutarını gerçekleştirmelidir. Ön başvuru yapıldıktan sonra onay mesajı Akbank'ta tanımlı cep telefonu numarasına gönderilecektir. Akbank'ın sunduğu bu kampanyaya Eylül ayı sonuna kadar başvurulabilir.