Cebinde İş Bankası kartı olan vatandaşlara 75.000 TL ödeme yapılacağı haberi resmi olarak duyuruldu...

İş Bankası son yapmış olduğu kampanya ile birlikte 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatırarak kullandırılabileceği bir kredi kampanyası başlattığını açıkladı. En düşük faiz oranları ile birlikte İş Bankası üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi ödemelerinde sizlerde 75.000 TL kredi ödemesi alarak 24 ay vadeli Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İş Bankası müşterisi olmanız durumunda şubelere gitmeden de hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay almış olduğunuz tutarı hesabınıza yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılarak destekli kredilerden faydalanarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu iş cep üzerinden kolay bir şekilde yapılıyor

İş Bankası hesabı olan vatandaşlar eğer iç cep uygulamasını kullanarak Kredi başvurularında bulunmak istiyorlarsa internet bankacılığı şifreleri ile birlikte iç cep uygulamasına giriş yapabilir ve buradan 75.000 TL 24 ay vadeli düşük faizli kredi kampanyasına katılabilir. 75.000'ye kadar kredi onayı almanız durumunda İş Bankası sizlere hemen aynı gün içinde Kredi ödemenizi hesabınıza yatırarak iş cep uygulaması üzerinden bu işlemleri kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlar.

Acil kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar ayrıca İş Bankası resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını anında görebiliyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların Banka hesabı olmaması durumunda banka kredi puanı 1400 ve üzerinde ise İş Bankası şubelerine kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvuru formu alabilir ve yine bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak sonucu öğrenebilir.