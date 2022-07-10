Cebinde Bonus Kredi Kartı Olan Kişilere, 64.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı! Başvuru Yapanlar Alıyor!

Bonus kredi kartı kullanan vatandaşlar için Denizbank ve Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyada 64.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Bonus özellikli kredi kartı kullanan ve bu kredi kartının düzenli ödemeler yapan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini almak istiyorlarsa, gelir belgesiz olarak 64000 TL 24 ay vadeli kredi alabilmektedir. Denizbank ve Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartları için yapmış olduğu bu kampanyada, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işleme alacağını açıkladı.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bankanın SMS kredi servisini kullanarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilir ve bu bankadan kredi onay alabilir.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 32 80 numarasına göndererek, cebimde kredi kampanyasına katılabilir ve nekadar bu bankadan kredi onayı aldığınızı öğrenebilirsiniz. Bonus kredi kartı kullanan vatandaşlara ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabına yatırabilir. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası Bonus özellikli kredi kartı kullanan ve bu kredi kartına düzenli ödeme yapan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 64000 TL'ye kadar kredi gelir belgesi alabiliyor. İsterseniz internet bankacılığı üzerinden isterseniz de banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 64000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmek için 50000 TL kredi kullanması gerekiyor. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu nakit kampanyasına sadece bireysel müşteriler katılabilmektedir.